兩岸航班載客率破7成　13個航點春節包機開放申請

▲即日起航空公司可於獲配航權額度內，申請春節前後各14日飛航13個航點的客運包機。（圖／桃園機場公司提供）

記者蔡亞樺／台北報導

農曆春節將至，目前兩岸客運航班每周約298班，載客率約71%，運能還有餘裕，民航局今日宣布，兩岸13個客運包機航點，開放春節前後各14天（1月15日至2月12日）可飛航包機，航空公司依程序檢附包機申請書及包機合約副本，申報准後飛航。

民航局長何淑萍指出，今年兩岸航班開放15個定期航點、13個包機航點，每周最多可以飛航420班，據統計今年1到11月平均每周飛航298班，航權容量沒有用滿，航空公司可以依照市場需求增加班次，不會特別安排加班機。

[廣告]請繼續往下閱讀...

目前兩岸得申請飛航客運包機的13個航點，包括瀋陽、無錫、海口、長沙、西安、濟南、合肥、南昌、天津、溫州、大連、桂林、徐州。考量春節為重要傳統節日及民眾的返鄉旅運需求，民航局宣布，即日起開放業者申請。

民航局表示，業者依民用航空法相關規定，於起飛前10工作日檢附包機申請書及包機合約副本等，報請民航局核准後飛航。

至於15個兩岸定期客運航點，民航局表示，目前於春節期間尚有運能可供利用，業者並可視市場需求適時放大機型，或在其獲配航權班次容量下增加載客航班。