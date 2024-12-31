北檢再抗告　律師揭柯文哲案2關鍵：不是電子腳鐐可解決

記者陳俊宏／綜合報導

民眾黨主席柯文哲涉嫌京華城貪污案、政治獻金侵占案，經台北地檢署提起公訴後，台北地院二度裁定交保，保釋金從原本的3000萬元提高到7000萬元，且須戴電子腳鐐。而北檢表示，將提出抗告。對此，律師葉慶元提出2要件，「避免逃亡或串證」，這不是交保金或電子腳鐐可以解決的問題。

葉慶元在臉書提到，未來難料，北檢表示已經要再向高院提出抗告，「我想關鍵還是在於，既然有共犯在逃，如何能免除串證疑慮？」

▼柯文哲二度交保。（圖／記者屠惠剛攝）



葉慶元指出，畢竟偵查或審判中被告羈押，其實就是兩個要件——避免逃亡或串證，一般公眾應該都相信柯文哲不會跑，但是如何避免他跟目前逃亡中的共犯「橘子」許芷瑜串證呢？這不是交保金或電子腳鐐可以解決的問題。

葉慶元表示，他30日下午正好去某個地檢署，為已經認罪的當事人（跟柯案無關）聲請交保候傳、撤銷羈押，「檢察官就直接說：『有共犯在逃啊！為了避免串證，不可能交保的啦』！」

北院先前裁定柯文哲3000萬元交保，經北檢抗告、高院發回更裁，北院裁定7000萬元交保，且須戴電子腳鐐。對此，北檢表示，將依法對柯、沈慶京、應曉薇、李文宗4人交保部分提出抗告。

▼柯文哲戴上電子腳鐐。（圖／記者屠惠剛攝）

