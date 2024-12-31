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柯文哲、沈慶京新加坡密會　橘子陪同返台存款多百萬

柯文哲以7千萬交保，而且須進行電子監控，創下政治人物涉貪最高保釋金紀錄，重創清廉形象，相當難堪。

▲柯文哲以7千萬交保，而且須進行電子監控，創下政治人物涉貪最高保釋金紀錄，重創清廉形象，相當難堪。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

前台北市長柯文哲除了涉向沈慶京索賄1,710萬元，檢方掌握，2022年12月15日，柯在卸任北市長前10天，快閃考察新加坡2天1夜，因行程匆忙，加上即將下台，成行原因啟人疑竇，檢廉進一步清查相關金流，發現隨柯訪星的貼身帳房許芷瑜，回台後即透過ATM（自動櫃員機存款）存款逾百萬元，至2024年7月16日離台赴日，以ATM存款金額共計273萬元。

本刊調查，許芷瑜被柯形容為「愛玩的小朋友」，也稱其並非帳房，但柯為了隱藏通聯，以許女名義申辦手機，並化名「羅廷瑋」對外聯絡，許芷瑜使用的手機門號，則由柯的隨扈陳文鍾申辦，顯見目的為躲避查緝。

本刊揭露許芷瑜潛逃出境後，檢方發現許至今都未使用信用卡，就連帳戶裡的資金也分文未動，若非有人接濟、金援，就是海外有錢可動支，為了釐清疑點，正透過司法互助及情資，全力追緝許女歸案。

許芷瑜（左）潛逃出境後，其名下帳戶及信用卡都無提領或消費紀錄，檢方另循司法互助管道緝捕她歸案。（翻攝三立新聞網）

▲許芷瑜（左）潛逃出境後，其名下帳戶及信用卡都無提領或消費紀錄，檢方另循司法互助管道緝捕她歸案。

除了許芷瑜利用ATM大量存現金，檢廉也查出柯文哲的妻子陳佩琪分2階段在ATM存款，時間分別是2020年3月10日至4月14日的35天內存了逾10次共157萬餘元及2023年10月至2024年5月分逾40餘次存了462萬餘元，累計共存619萬元至兒女帳戶。

陳佩琪尚未因此從證人被轉為被告，據了解，檢廉是在清查柯文哲與陳佩琪夫婦歷年薪資、稿費、演講費等收入後，發現有這619萬餘元款項，並非認為陳佩琪經手的錢全都有問題，至於詳細金流有無不法，由於柯文哲仍有財產來源不明，專案小組和其他案件一併調查中。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。


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