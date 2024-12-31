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北檢再抗告！　律師分析「柯文哲收押」機率

記者陳俊宏／綜合報導

民眾黨主席柯文哲涉京華城、政治獻金案遭起訴，北院先前裁定3000萬元交保，經北檢抗告、高院發回更裁，北院裁定7000萬元交保，且須戴電子腳鐐。而北檢表示，將提出抗告。對此，律師林智群被問到柯收押機率，他認為，地院已調高交保金額+電子腳鐐了，高院應該會滿意。

林智群在臉書說，法院程序是怎麼走的？以阿北柯文哲這案子為例，台北地方法院開庭時，律師、檢察官坐兩邊進行辯論，法官最大，因為他做決定，但這個決定不是最後決定。

林智群表示，比如法院裁定阿北3000萬元交保，檢察官不爽可以抗告，向高等法院法官表示這個裁定很瞎，應該撤銷；如果高等法院法官認同，就會撤銷原裁定，基本上就是支持檢察官的意見，打臉地方法院法官的判斷。

▲▼柯文哲返家後出門前往新竹探視父親 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼柯文哲二度交保。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼柯文哲返家後出門前往新竹探視父親 。（圖／記者屠惠剛攝）

林智群指出，回到一審，因為高等法院已經有指示了，法官不得不做出調整，把金額提高到7000萬元+電子腳鐐；如果檢察官還是不滿意，認為應該羈押，可以抗告，看高等法院是否支持檢察官的想法。

林智群提到，開庭看起來是律師跟檢察官鬥來鬥去，法官判斷誰主張有道理；可是當法官做出判斷後，不服的一方也可以向上級法院告狀，找原審法官的麻煩，挑剔他的判斷有問題。

林智群說，所以法官也需要考慮到檢察官或律師的想法，不然人家也是會上訴、抗告跟你拚到底的；有時候開庭在某些情況下，法官會力求檢察官跟律師都可以接受的方案，雙方都不上訴，法院也比較判得下去，其實三方是賽局關係。

對此，有網友詢問，檢方再提抗告，林律師認為柯文哲羈押機率大嗎？林智群回應，地方法院已經調高交保金額+電子腳鐐了，高等法院應該會滿意。

柯文哲涉嫌京華城貪污案、政治獻金侵占案，經台北地檢署提起公訴後，台北地院二度裁定交保，保釋金從原本的3000萬元提高到7000萬元，且須戴電子腳鐐。對此，北檢表示，將依法對柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗4人交保部分提出抗告。

▼柯文哲戴上電子腳鐐。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼柯文哲加保後 返家 電子腳鐐。（圖／記者屠惠剛攝）

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