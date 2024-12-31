柯文哲再爆百億弊案！　流標密會沈慶京後中工就拿下

▲柯文哲7千萬元交保返家，本刊直擊他右腳踝已佩戴電子腳鐐進行科技監控，成為政治人物首例。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

民眾黨主席柯文哲涉貪遭台北地檢署起訴求刑28年6個月，本刊掌握，北檢在61萬字、891頁的起訴書詳列柯利用政商關係獲取不當利益，北院裁定書也認定柯犯嫌重大。

▲魚果市場百億弊案與京華城弊案有高度相似處，檢調懷疑是翻版，已暗中追查。圖為魚果市場工地。

除了京華城與侵占政治獻金案，北檢更悄悄啟動偵辦柯在台北市長任內發包的魚果市場改建弊案，發現2019年7月8日魚果市場第一次招標流標當晚，柯與時任北捷董事長李文宗一同到威京集團總部3樓，密會沈慶京長達2小時50分，是否與市府重新招標及中工集團以低價搶得魚果市場標案有關？專案小組正加速偵辦中。

12月20日，台北地方法院針對台灣高等法院撤銷發回柯文哲等4人交保案開庭審理，最後裁定柯文哲7千萬元交保、沈慶京1億元交保、應曉薇3千萬元交保及李文宗2千萬元交保，4人均佩戴電子腳鐐進行科技監控，且全限制出境、出海，北檢已表明將再提抗告。

▲柯文哲在2019年7月間魚果市場第一次流標時，曾與李文宗密赴威京集團總部（圖）與沈慶京密會3小時。

雖然檢方未能說服法官接押柯文哲，加上關鍵帳房許芷瑜潛逃遭通緝，外界以為重挫檢方士氣，但包括高院及北院的2份裁定書，都已認可檢方偵查完備及柯文哲等被告犯嫌重大，即便柯等人未繼續收押，恐仍難逃遭重判的命運，加上院方勢必密集審理京華城及民眾黨政治獻金二大弊案，逼得柯不得不在法庭表態要辭黨主席，並尋求黃國昌幫忙。

▲沈慶京旗下的中工公司以125億元拿下魚果市場改建案，專案小組懷疑柯市府涉及圖利，正如火如荼調查中。

除了漫長的官司之路，柯文哲在北市長任內的弊案，也持續面臨追訴，由中工集團拿下、得標金額超過百億元的台北市第一果菜及魚類市場改建案（即魚果市場案），即由北檢加速偵辦中。

▲李文宗（圖）是柯文哲財務大臣，除了協助管理木可等公司，並協助販賣柯P小物及發展黨營事業。

由於柯文哲在流標前明確裁示「減項發包及追加預算」，遭議員質疑用意恐在規避議會監督，加上他前後僅花4個月就完成125億元招標案，除了速度快得驚人，讓不少藍綠民代瞠目結舌，更質疑他為連任之路及和建商打好關係，至於有無涉不法，有待司法查明。



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