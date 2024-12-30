跨年夜注意！2大外送平台「暫停外送時間、區域」先掌握

▲跨年夜配合各縣市交通管制，2大外送平台於指定區域、時段暫停外送服務。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者蕭筠／台北報導

配合全台各縣市跨年夜交通管制，2大外送平台「Uber Eats」、「foodpanda」將於12月31日起至1月1日暫停指定區域之外送服務，最早台中在上午7點半就停止提供外送，並於各地交通管制結束後恢復正常營運，提醒消費者要多加注意。

★Uber Eats

Uber Eats於12月31日當天提前半小時（消費者可點餐時間）暫停交通管制區域之外送服務，管制區域包括台北、台中、新竹、宜蘭、高雄、花蓮等縣市，提醒依各地交管範圍為主，外帶自取則照常營運，並於各地交通管制結束後恢復正常營運。

●台北：12月31日18:30至1月1日03:00暫停外送

●台中：12月31日07:30至1月1日02:00暫停外送

●新竹：12月31日13:30至1月1日00:30暫停外送

●宜蘭／羅東：12月31日19:30至1月1日02:00暫停外送

●高雄：12月31日14:30至1月1日01:30暫停外送

●花蓮：12月31日16:30至1月1日00:30暫停外送

★foodpanda

foodpanda於12月31日起至1月1日針對台北、高雄2地進行外送管制，其他區域正常運營，外帶自取服務則也正常開放。

●台北：12月31日18:00至1月1日03:00暫停外送服務範圍為市政府公告之第3階段交通管制範圍。

●高雄：12月31日14:00至1月1日03:00暫停外送服務範圍為夢時代周邊之政府公告管制範圍。