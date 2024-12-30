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快訊／謝長廷被罵翻再發文：一貫信念是「起訴必須有明確證據」

▲中華民國雙十國慶典禮，總統府資政謝長廷出席。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統府資政謝長廷出席。（圖／記者林敬旻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

柯文哲涉京華城、政治獻金案遭起訴，求處28年6個月重刑。總統府資政謝長廷28日坦言，就法律上的犯罪要件而言，起訴書中的收賄證據確實薄弱了一點。此言一出，立刻引發綠營支持者反彈。事隔2天，謝長廷30日深夜再次發文，談到類似的謾罵對他而言並不陌生，但為了維護基本人權，他一貫的信念就是「起訴必須有明確證據」。

謝長廷表示，聽說前一篇貼文被罵翻了，但類似的謾罵對他而言並不陌生，因為他曾多次為舉世滔滔皆曰可殺的被告辯護，除了40多年前眾所周知的美麗島事件，還有29年前的宋七力事件，當時被稱為世紀大騙案，但歷經13年訴訟，起訴書的證據被一一推翻，最後宋七力和幹部通通無罪。另外，還有陳進興太太張素貞案，最後殺人證據也不成立，改判9個月徒刑。

謝長廷說，他每次都頂著謾罵，這是他一貫的信念「起訴必須有明確證據」。他強調，自己沒有替柯文哲辯護，只是說起訴書「證據薄弱」，批評者應該證明「證據不薄弱或證據很堅強」才符合邏輯，而非謾罵說他替「壞人」開脫，「這是莫須有的抹黑」。

▼美麗島律師辯護團。（圖／翻攝自臉書／謝長廷）

▲▼謝長廷在美麗島事件擔任律師，美麗島律師辯護團。（圖／翻攝自臉書／謝長廷）

謝長廷28日在臉書發文表示，任何人把柯文哲的起訴文件看了後，相信一定對政商的複雜關係印象深刻，而心生反感。不過，就法律上的犯罪要件而言，收賄的證據確實薄弱了一點，尤其在押人4個月之後，交出如此起訴書，未來發展可以預見必然爭議迭起，牽動政局變化。

謝長廷指出，日本刑事起訴的定罪率相當高，都在九成以上，貪污罪起訴定罪率更高達99.9%，幾乎是被起訴者必然判有罪，起訴內容有相當高的公信力。

謝長廷說，反之，台灣的犯罪起訴定罪率號稱80%，過去以來多靠票據犯、逃稅、酒駕、毒品等證據明確的案件拉高平均數，單就貪污犯罪而言，明顯偏低，尤其政治人物貪污罪部分，過去他當市長的時代，他記得才只有三成，這份起訴書算是符合當年台灣的司法標準，但距離理想還有很大的進步空間。

他表示，最近法務單位公布一項資料說，最近十年貪污犯罪起訴定罪率也有七成，即使如此，三件有一件無罪公信力也值得檢討，「在台灣，有時被起訴並不是因為有罪，而是因為輿論認為有罪，所以製造輿論審判變成法庭鬥爭的重要一環。」

謝長廷坦言，幾乎所有被告都會喊冤，有的真寃，有的假冤，社會都是半信半疑，結果是假冤佔便宜，真冤的倒霉，所以司法公信力低落，也是社會亂源之一。

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快訊／謝長廷被罵翻再發文

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