南韓空難！一票人搭機心慌　他曝全球最安全「台灣1家航空」入榜

▲長榮航空。（圖／CFP）



網搜小組／劉維榛報導

南韓發生重大空難，今（29日）濟州航空7C-2216降落時失控滑出跑道，撞上圍欄後爆炸，僅2名空服人員獲救，其餘179人被研判全數罹難。而一名網友找出2024全球最安全航空名單，其中台灣唯一入榜的是長榮航空，引發其他網友討論。

一名網友在Threads表示，今日看到濟州航空發生不幸消息，大多數旅客被拋飛機外，預估其餘179人已全數罹難，讓他感到難過，恰好他也找到「2024全球最安全航空」名單，因此分享給最近要搭機的人，可以安心一下。

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▲南韓濟州航空墜機，現場慘不忍睹。（圖／路透）



今年初國際知名航空專業評鑑網站Airline Ratings公布「2024年全球最安全航空公司」，排行榜可見，第一名為紐西蘭航空（Air New Zealand）、第二名為澳洲航空 （Qantas）、第三名則是維珍澳洲航空（ Virgin Australia），其中台灣唯一一家上榜，則是排行第14的長榮航空（Eva Air）。

底下網友熱議，「還好有國泰，過兩天要坐國泰出去，現在有點不安」、「搭過荷航，真不錯」、「不知道是不是有公信力的排名，但看到朋友待的公司在榜上心裡安心了點」、「我不知道有沒有公信力，但長榮不管怎樣一定會上，無庸置疑」。

Airline Ratings的主編湯姆士（Geoffrey Thomas）指出，這項排名是根據全球385家航空公司的近5年來的墜機事件、近2年的嚴重安全事故、航空主管機構的管理機制、機隊機齡，以及專業機師培訓等11項標準進行評比後所得出的結果。

「2024年全球最安全航空公司」前20名如下：

1. 紐西蘭航空 （Air New Zealand）

2. 澳洲航空 （Qantas）

3. 維珍澳洲航空 （Virgin Australia）

4. 阿提哈德航空 （Etihad Airways）

5. 卡達航空 （Qatar Airways）

6. 阿聯酋航空 （Emirates）

7. 全日空 （All Nippon Airways）

8. 芬蘭航空 （Finnair）

9. 國泰航空 （Cathay Pacific Airways）

10. 阿拉斯加航空 （Alaska Airlines）

11. 北歐航空 （SAS）

12. 大韓航空 （Korean Air）

13. 新加坡航空 （Singapore Airlines）

14. 長榮航空 （Eva Air）

15. 英國航空 （British Airways）

16. 土耳其航空 （Turkish Airlines）

17. TAP葡萄牙航空 （TAP Air Portugal）

18. 漢莎航空/瑞士集團（Lufthansa/Swiss）

19. 皇家荷蘭航空（KLM）

20. 日本航空（Japan Airlines）

▼2024年全球最安全航空公司。（可點圖放大／記者葉睿涵製表）