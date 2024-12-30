陸DeepSeek-V3訓練成本不到600萬美元　預訓練2個月僅用2048塊GPU

▲DeepSeek（深度求索）大模型。（圖／翻攝官網）

記者魏有德／綜合報導

大陸AI創新公司DeepSeek（深度求索）DeepSeek-V3於26日正式發佈首個版本並同步開源，這款高達671B的大模型，在預訓練階段僅用2048塊GPU訓練2個月，且只耗資557.6萬美元，引起AI行業內震動，同時，在性能上也能比肩業內AI大模型，讓全球AI研發者及業內人士關注。

《中信證券研報》報導，近日，DeepSeek-V3的正式發版引起AI業內廣泛高度關注，其在保證了模型能力的前提下，訓練效率和推理速度大幅提升。DeepSeek新一代模型的發佈意味著AI大模型的應用將逐步走向普惠，助力AI應用廣泛落地；同時訓練效率大幅提升，亦將助力推理算力需求高增。

DeepSeek-V3研發團隊證實，多Token預測目標（Multi-Token Prediction，MTP）有利於提高模型性能，可以用於推理加速的推測解碼。後訓練方面，DeepSeek V3引入一種創新方法，將推理能力從長思維鏈模型（DeepSeek R1）中，蒸餾到標準模型上。這在顯著提高推理性能的同時，保持了DeepSeek V3的輸出風格和長度控制。

外界分析，DeepSeek-V3極低的訓練成本或預告AI大模型對算力投入的需求將大幅下降，不過，DeepSeek雖繳出亮眼的成績單，但其統計口徑只計算「預訓練」階段，數據的配比需要做大量的預實驗，合成數據的生成和清洗也需消耗算力，此外，在訓練上做降本增效不代表算力需求會下降，只代表大廠可以用性價比更高的方式去做模型極限能力的探索。

Lepton AI創始人兼CEO賈揚清針對推理方面分析道，最重要的是，我們正式進入了分布式推理時代，「一台單GPU機器（80×8=640G）的顯存已經無法容納所有參數。雖然更新大顯存機器確實可以裝下模型，但不論如何，都需要分布式推理來保證性能和未來擴展。」

OpenAI聯合創始人兼前首席科學家Ilya Sutskever曾斷言稱，「我們已經達到數據峰值……AI預訓練時代無疑將終結。」部分AI投資人、創始人和CEO們也曾提及，AI在Scaling Law定律的收益正逐步衰減，「我們正處於一個新的Scaling Law時代——測試時間計算時代，即推理時代。這項能力讓AI模型在回答問題之前，能有更多時間和算力來思考，這特別有希望成為下一件大事。」

「Bloomberg Intelligence」近期刊出的報告顯示，「企業客戶可能會在2025年進行更大規模的AI投資，而AI支出增長將更側重於推理側，以實現投資變現或提升生產力。」