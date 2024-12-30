雷軍千萬年薪挖角AI天才少女羅福莉　曾為DeepSeek關鍵開發者

▲陸AI天才少女羅福莉。（圖／翻攝極目新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

小米創辦人雷軍持續投入AI領域研發，近日不僅傳出要建立GPU萬卡集群，也耗資千萬（人民幣，下同）挖角來自北大的AI天才少女羅福莉，將其延攬進入小米AI大模型團隊。據悉，羅福莉正是大陸國產大模型DeepSeek「DeepSeek-V2」的關鍵開發者之一。

《極目新聞》報導，雷軍在公開演講時曾表示，小米做大模型的思路和很多公司不太一樣，選擇主力突破的是輕量化和本地部署。對於小米這樣無論在手機還是造車上都講究「性價比」的公司而言，如何在燒錢的大模型業務中平衡成本，無疑是雷軍考慮的核心問題。而這，或許也是擁有DeepSeek-V2研發背景的羅福莉被雷軍看中的原因。

公開資訊顯示，羅福莉為四川人，95後，本科就讀於北京師範大學計算機專業，碩士畢業於北京大學計算語言學專業。她在2019年還在就讀北大讀碩士期間便於人工智能領域頂級國際會議ACL上發表8篇論文（其中2篇一作），一戰成名，被封為AI天才少女。

當時，羅福莉回應稱，「投稿ACL是我近一年的產出，所以我認為自己是付出了足夠的努力的，當然也可能也有運氣成分加持。」

羅福莉研究所畢業後，先進入阿里達摩院做人工智能研究，從事預訓練語言模型相關的工作，負責阿里達摩院AliceMind開源項目，主導開發多語言預訓練模型VECO。

直至2022年，羅福莉加入幻方量化從事深度學習相關策略建模和算法研究，後跳槽至DeepSeek擔任深度學習研究員，參與研發MoE大模型DeepSeek-V2。

羅福莉在2024年5月DeepSeek-V2發表後撰文稱，「單論DeepSeek-V2模型的中文水平，是真實處在國內外閉源模型的第一梯隊...外加1元／百萬輸入Tokens的價格，只有GPT4價格的1／100，性價比之王。」