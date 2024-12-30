到職才3個月！女因為「上班穿球鞋」被開除　成功獲賠1百多萬元

▲女因為穿球鞋上班被開除。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國20歲女子貝納西(Elizabeth Benassi)因為上班穿運動鞋遭到開除，聲稱不知道公司服裝規定的她，認為自己受到了不公平對待，所以對公司提出訴訟，近來訴訟結果出爐，成功獲得近3萬英鎊（約台幣123萬元）賠償金。

20歲女子貝納西2年前在就業服務公司Maximus UK Services工作時年僅18歲，她在該公司擔任就業顧問約3個月，突然遭公司以「上班不可以穿運動鞋」為由開除。

Teen sacked for wearing trainers wins £30,000 compensation after suing bosseshttps://t.co/bIfxWg0Ho1 pic.twitter.com/QijH26Z26E — The Mirror (@DailyMirror) December 27, 2024

貝納西表示，收到通知的時候她非常錯愕，因為公司中她不是唯一一個穿運動鞋上班的人，在收到通知前也完全不知道不可以穿運動鞋的規定，且在辦公室中她是最年輕的新人，平時也一直受到其他同事的不友善對待，認為自己是遭主管隨便找個理由開除。

本案在克洛敦(Croydon)法院開庭，公司反駁，其他員工可以穿球鞋上班，是因為有「腳痛」問題，讓法官認同貝納西在職場中的確遭到了不公平對待，且公司對於為何3個月試用期一到就把人開除，也無法提出讓人信服的理由，判賠29,187 英鎊。