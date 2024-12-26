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19歲女大生「校內和男好友散步」被2男性侵　手機拍不雅片威脅

▲▼性侵、性騷、性暴力、少女。（圖／CFP）

▲女大生在校內被性侵。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

印度清奈市當地大學傳出一起性侵案，一名女大生與男性朋友在校園內散步時，突然遭2名身分不明的男子攻擊，2人不但毆打男子，還聯手性侵女大生，並將相關畫面用手機拍下作為要脅。

事件23日晚間8時發生在清奈市當地大學Chennai Anna University，受害的19歲女子是一名就讀工程系的大二生，她當晚與就讀大三的男性好友在校園內散步聊天時，突然遭到攻擊。

警方表示，受害者當時與好友在校園內人較少的一棟大樓後面聊天，2名不認識的男子出現在他們面前，說要用手機拍下他們親密的樣子，後來恐嚇男性朋友離開，在現場性侵女大生。

誇張事件引發當地民眾憤怒，許多學生與婦女團體上街抗議，政壇人士也紛紛發聲譴責事件。最新消息傳出，警方已逮捕一名叫做Gnanasekharan的37歲男子，這名男子就在校園外街道上經營小吃攤，已經坦承犯行，正在調查他是否還有涉入其他犯罪事件，並成立專案小組追捕另一人。

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