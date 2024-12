19歲女大生「校內和男好友散步」被2男性侵　手機拍不雅片威脅

▲女大生在校內被性侵。(圖/示意圖/VCG)

記者李振慧/綜合報導

印度清奈市當地大學傳出一起性侵案,一名女大生與男性朋友在校園內散步時,突然遭2名身分不明的男子攻擊,2人不但毆打男子,還聯手性侵女大生,並將相關畫面用手機拍下作為要脅。

事件23日晚間8時發生在清奈市當地大學Chennai Anna University,受害的19歲女子是一名就讀工程系的大二生,她當晚與就讀大三的男性好友在校園內散步聊天時,突然遭到攻擊。

Chennai, Tamil Nadu: A student of Anna University in Guindy, was allegedly sexually harassed. The members of the Students' Federation of India protested against the Tamil Nadu government at the university gate. pic.twitter.com/T542OPJabA