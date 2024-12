印度前總理曼莫漢辭世「享耆壽92歲」　莫迪發文哀悼

▲印度前總理曼莫漢(Manmohan Singh)辭世。(圖/路透)



文/中央社

印度現任總理莫迪(Narendra Modi)今天說,前總理曼莫漢(Manmohan Singh)辭世,享耆壽92歲。曼莫漢推動的經濟改革使印度躍升為全球強國。

法新社報導,曼莫漢辭世消息傳出後不久,莫迪在社群媒體平台X上發文表示,印度「失去一名最傑出的領袖,我們深感哀痛…他在擔任總理期間,為改善人民生活不遺餘力」。

India mourns the loss of one of its most distinguished leaders, Dr. Manmohan Singh Ji. Rising from humble origins, he rose to become a respected economist. He served in various government positions as well, including as Finance Minister, leaving a strong imprint on our economic… pic.twitter.com/clW00Yv6oP