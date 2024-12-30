太天真！缺錢女大生偽造勞保資料申貸40萬　判1年+繳庫3萬

▲新北市年僅21歲的張姓女子偽造勞保資料向銀行詐貸被抓包。（示意圖／Pexels）

記者黃宥寧／台北報導

好傻好天真！新北市1名21歲張姓女子因財務狀況不佳，明知無法向銀行成功申貸，竟透過LINE與不詳人士聯手，偽造勞保資料，企圖申請40萬元信用貸款，所幸銀行人員機靈在核對資料後發現有異，未予通過核貸並提告處理。士林地院依共犯行使變造公文書罪，處有期徒刑1年，緩刑2年向公庫支付3萬元。

張女並非某牙科員工，也無足夠財力證明，但為取得貸款，於今年5月22日至5月30日期間，與不詳人士共同策劃詐騙。期間，不詳人士利用「勞動部勞工保險局e化服務系統」篡改張女的勞保資料，將其投保單位名稱更改為「牙醫診所」，並將勞保投保薪資改為27470元，同時刪除「部分工時」的備註內容，使其勞保資料看似符合貸款資格。

隨後，張女於5月30日透過該國際商業銀行網路系統提交信用貸款申請書，並在申請資料中虛報年收入為32萬元，同時上傳經變造的勞保資料作為財力證明。然而，銀行在審核時透過系統比對發現異常，拒絕核貸並報警處理。

法院認為，張女與不詳人士基於詐欺及偽造文書的共同犯意，行為已影響金融秩序及勞保系統的公信力，但因犯罪未遂，且張女庭審中坦承犯行，態度良好，現為大學生、無業及單親等狀況，依共犯行使變造公文書罪，處有期徒刑1年，緩刑2年向公庫支付3萬元。