投資遭詐1600萬！他怒聯手警方「面交逮人」　超勇外送員殺出

▲士林分局蘭雅派出所破獲投資詐騙案。（圖／記者黃宥寧翻攝，下同）

記者黃宥寧、閔文昱／綜合報導

士林分局蘭雅派出所日前接獲一名民眾報案，稱自己被假投資詐術詐騙，損失高達1600萬餘元。警方隨即與被害人聯手，佯裝受騙並於24日晚間約同詐騙集團車手面交300萬元，最後成功查獲面交詐欺車手及把風手2名，移送士林地方檢察署偵辦。

據報案人稱，他被詐騙集團誘騙投資，並在24日晚與詐騙集團的車手約定面交300萬元。警方在約定地點埋伏，並在被害人與車手碰面後，立即尾隨該車，並在中山北路與中正路口攔查該車。

▲一名英勇外送員上前協助警方制伏車手。

在攔查過程中，一名外送員英勇協助警方將駕駛拖離車輛。警方經過調查，確認該駕駛與此案有關，隨即以涉嫌詐欺罪將其逮捕。該行動共抓獲面交詐欺車手及把風手2名。士林分局表示，全案調查完畢後，將移送士林地方檢察署偵辦，並將持續追查該詐騙集團的上游。

士林分局呼籲民眾，切勿輕信社群媒體上的投資廣告或社團群組，如Youtube、臉書或LINE群組等所謂的「股票投資名師」、「虛擬貨幣投資」或「飆股社團」。民眾進行投資時，應透過合法的證券交易所或銀行，並在接獲要求提供帳戶、匯款或交付現金等情況時，應小心查證。如有需要，可撥打110或165服務專線尋求協助。