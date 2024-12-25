快訊／7天火速偵結！文大生遭菜刀狂砍　士檢殺人未遂起訴醒吾男

記者黃宥寧／台北報導

就讀醒吾科大卓姓男學生與文化大學劉姓男學生透過遊戲平台結識，因共同認識的1名從未謀面的女網友互動頻繁，漸生嫌隙。本月18日，卓男持菜刀衝到文化大學後山尋找劉男，隨後對其揮砍釀傷，雙雙送醫。士林地檢署僅用7天偵結，今（25）日依殺人未遂等罪起訴卓男。

據了解，19歲的卓男與19歲劉男透過遊戲平台認識該名女網友，3人皆未曾見面。近日，劉男疑在言語中挑釁卓男，聲稱「我有你家人的聯繫方式」，讓卓男怒火中燒，新仇加舊恨下決定約在文化大學後山「談判」，卓男還從家中拿菜刀赴約。

未料，卓男抵達文化大學後山，與劉男首次見面後未多言，便亮出菜刀朝劉男攻擊，導致劉男手部多處受傷，卓男在推擠過程中也掛彩。警方接獲報案後趕赴現場，迅速將2人分開並送往新光醫院治療。經送醫包紮後，分別依被害人及殺人未遂罪被帶回分局製作筆錄。

從案發18日下午5點24分到完成筆錄，歷經5小時又19分，劉姓男大生在警方護送下返回學校宿舍，而他臉上仍看得出有幾分驚恐；另一方面，卓姓男學生因夜間暫停偵訊程序的規定，得留在分局拘留室。

▲血氣方剛的卓男被依殺人未遂罪起訴。（資料圖／記者黃宥寧翻攝）

翌日，警方將人帶往士林地檢署複訊，檢方認被告涉犯殺人未遂罪嫌疑重大，有反覆實施傷害等之虞，向法院聲請羈押，經法官審酌後，裁定10萬交保並限制住居，因卓男覓保無著，改以5萬元交保。卓母籌到5萬元後，趕緊幫兒子辦理交保。

重大刑案檢方展現高效率司法作為，在短短7天內偵結一宗備受社會關注的殺人未遂案件。此案發生於校園內，性質惡劣，影響廣泛，然而檢察官迅速調查，周密搜證，短時間內完成全案偵辦並提起公訴，展現了司法機關強大的執行力和對重案的重視。