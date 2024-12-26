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社會 社會焦點 保障人權

2025農漁會選舉　士檢號召警調廉聯手嚴防不法勢力入侵

114年農會及漁會幹部選舉即將展開，此次選舉涉及廣大農民及漁民之權益，為維護乾淨選風，本署遵照法務部及最高檢察署指示，期前部署相關防制作為，特於今日召集警、調、廉等司法警察機關與政風單位，共同召開「114年農漁會選舉查察賄選及防制暴力會議」，並邀請農業部、臺北市政府產業發展局、新北市政府農業局派員出席，大家集思廣益，針對農、漁會選舉，就加強查察賄選及防制暴力等不法介入選舉等議題，進行意見溝通及經驗分享，藉以凝聚共識，期能有效打擊賄選，遏阻不法。

▲2025年農會及漁會幹部選舉即將展開，士檢召集警、調、廉等警察機關與政風單位共同召開會議。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

啟動掃賄行動！2025年農會及漁會幹部選舉將於明年2、3月展開，攸關廣大農、漁民權益。為確保選舉公平透明，士林地檢署今（26）日召開「農漁會選舉查察賄選及防制暴力會議」，結合警察、調查、廉政與政風等單位，針對賄選查察及暴力防制議題進行討論並建立聯繫機制，展現打擊不法的決心。

此次會議由檢察長顏迺偉主持，邀集新北市警察局副局長林新晃、台北市調查處副處長張冠華、新北市調查處主任劉家榮等多位單位代表出席，並與農業部、台北市政府產業發展局、新北市政府農業局等相關機關合作。顏檢察長強調，應加強橫向聯繫，掃蕩賄選、假訊息及暴力干預，並勉勵在場人員全力端正選風。

士林地檢署已成立「農漁會選舉查察小組」，由主任檢察官羅韋淵擔任執行秘書，偕各偵查組檢察官負責情資研析及偵辦。此外，依農漁會分布情形劃分查察責任區域，並設置跨單位聯繫窗口，確保情資共享，迅速打擊選舉相關犯罪。

會中，羅韋淵主任檢察官進行查察工作報告，分享近年農漁會選舉不法案例，供在場人員參考。此外，各單位代表針對選情分析與防制措施提出建議，並討論新住民反賄選宣導策略，獲得共識。

士林地檢署呼籲民眾，一旦發現選舉不法行為，請撥打檢舉專線0800-024-099（按4），檢舉獎金最高達200萬元。讓我們共同維護乾淨選舉，守護農、漁民權益。

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