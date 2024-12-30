一圖看政壇「交保金額排行」！柯文哲擠下5千萬林益世成最高

▲台灣政治人物交保金額排行榜，下同。（圖／記者鄺郁庭製表）

記者鄺郁庭／綜合報導

民眾黨主席柯文哲捲入京華城及政治獻金案，昨（29）日重回北院召開羈押庭，遭裁定加保4000萬元，連同前次3000萬元，金額共達7000萬元，金額刷新台灣政治人物涉貪案件交保金額的紀錄新高，超越國民黨前副主席、馬政府任內行政院秘書長林益世的5000萬。

本站27日才報導「政壇交保金額「前五高」排行榜曝光！最高不是柯文哲」，有網友在PTT的HatePolitics發起討論「交保金有哪個政治人物超過3000萬嗎？」列出他有記憶的政治人物交保金額表，包括柯文哲3000萬、鄭文燦2800萬、李朝卿2000萬等等，「有人能超過柯文哲的3000萬嗎？」

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沒想到2日過去，台北地院29日晚間裁定柯文哲以7000萬元交保，並須戴電子腳鐐、限制住居及出境、出海，除日常生活及工作所必須外，不得有任何接觸同案被告、證人之行為。

這次裁定，讓柯文哲成為台灣涉貪案件中交保金額最高的政治人物。過去保持紀錄的是前國民黨副主席林益世，他於2012年被控收受6300萬元賄款，台北地方法院裁定以5000萬元交保。柯文哲這次以7000萬元的交保金額擠下林益世，成為台灣涉貪政治人物交保金額第一名。

《ETtoday新聞雲》整理台灣政治人物交保金額排行榜，前五高金額如下：

1. 柯文哲涉京華城案及政治獻金假帳案，交保金額7000萬元

2. 林益世涉收受爐渣業者賄款6300萬元，交保金額5000萬元

3. 鄭文燦涉華亞科技園區土地開發案，交保金額2800萬元

4. 李朝卿交保金額2000萬元

5. 應曉薇、蕭景田、賴素如交保金額1500萬元