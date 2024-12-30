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柯爸癌末昏迷「估剩1、2月了」　他嘆7000萬背後：柯文哲只能吞了

▲▼台灣高等法院今以4理由裁定撤銷原交保裁定，發回北院更裁，柯文哲抵達北院。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲答應一切，只為了陪伴爸爸最後人生。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導 

柯文哲被裁定7000萬元交保，妻子陳佩琪一早到銀行解除定存，已赴北院辦保。而柯文哲答應配合一切，就是為了趕回新竹要陪伴父親最後人生。而名醫蘇一峰也感嘆，「柯爸癌末昏迷了，估計只剩一兩個月的時間，為了能陪伴癌父，只能吞了。」

胸腔內科醫師蘇一峰在臉書指出，柯文哲保金增至7000萬，以及須戴電子腳鐐，是台灣政治犯史上第一高保金。

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而現在更是生命交關的時刻，蘇一峰感嘆「柯爸癌末昏迷了，估計只剩一兩個月的時間，為了能陪伴癌父，只能吞了。」

另外，蘇一峰也備感不公，提及「88洗錢主嫌郭哲敏不法金流200億，沒限制出境」、「高雄市副市長陳啟昱掏空台鹽11億，後續負債百億，訊後無保請回，隨即逃跑」，凸顯檢調雙標的辦案對待。

民眾黨台中市議員江和樹表示，因擔心有逃跑可能，所以法官希望交保金都是主席自己的錢，但主席全都願意配合，他最擔心的反而是爸爸，因為爸爸在等著他，「連法官聽到都哽咽，我覺得人是有良心的，柯文哲當醫生的人，他清楚爸爸的病情」，江也難過表示「他從沒看過這麼軟弱的柯文哲」，電子腳鐐等所有措施，柯都願意配合，只為了有更多時間陪伴父親。

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