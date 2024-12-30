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檢嗆柯文哲「解釋清楚小沈1500」　媒體人傻眼！AI神回破盲點

▲▼北院重開羈押庭，柯文哲到庭。（圖／記者黃彥傑攝）

▲北院重開羈押庭，柯文哲到庭。（圖／記者黃彥傑攝）

記者周亭瑋／綜合報導

民眾黨主席柯文哲被裁定7000萬元交保，其妻子陳佩琪一早到銀行解除定存，已赴北院辦保。回顧在羈押庭上，檢方嗆柯若有擔當，就該解釋「小沈1500」為何。然而，這番話令媒體人朱凱翔不以為然，驚呼「要被告自己講？」

朱凱翔在粉專「不演了新聞台」發文提到，在羈押庭上，檢察官指柯文哲有高度串供可能，並要柯文哲捫心自問，「如果是2014年的柯文哲，看到這些證據是否會說有貪污？」

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不僅如此，檢方還嗆柯文哲，若有擔當，應解釋清楚「小沈1500」，而不是反過來說政治迫害。一番話讓朱凱翔不禁疑惑，直言「所以檢方還不清楚，要被告自己講？」

▲有網友求問AI。（圖／翻攝自臉書／不演了新聞台）

對此，就有網友向AI求問，得到的結論是「違法」，上面提到「自證有罪」是一個法律概念，指得是一個人被強迫提供證據，證明自己有罪，這與「無罪推定」原則相違背，「自證有罪」的重點在於「被強迫」；換言之，一個人不能因為害怕受到刑罰或其他壓力，而被迫承認自己犯了罪，故「自證有罪」是一種違法的行為，它不僅侵犯了個人的基本人權，也可能導致冤假錯案的發生。在任何司法程序中，都應堅持無罪推定原則，保障被告人的合法權益。

而網友們也紛紛回應，「所以台灣法律的無罪推定，是因人而異的」、「現在是要被告自證己罪嗎？」「檢方這是...聊到自爆了」、「真的好好笑喔」、「侵佔和背信就夠用了，北檢太拿枷，反而顧人怨」、「另類的釣魚嗎」、「只能說檢調把司法當政治玩吧」。

．未經判決確定，應視為無罪。

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