LIVE／柯文哲、陳佩琪一起回家了！　現場最新畫面看這裡

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲日前遭北檢起訴，北院先前裁定3000萬元交保，案經高院發回更裁，北院29日晚間裁定7000萬元交保，並須電子監控，交保金成為「政治人物最高」。柯文哲妻子陳佩琪今（30日）一早趕赴第一銀行領錢，接著前往台玻大樓，在1點20分左右帶著裝有4000萬現金的2只皮箱離開，最後，陳佩琪抵達北院辦保，與柯文哲步出北院大門，隨即返回住家，《ETtoday東森新媒體》將全程直播，為讀者掌握最新狀況。

台北地院29日下午重開4人羈押庭，於晚間11時裁定柯文哲7000萬元、沈慶京1億元、應曉薇3000萬元、李文宗2000萬元交保，均須配戴電子腳鐐，限制住居及出境出海，除日常家庭生活及工作必要，不得接觸同案被告、證人。

▼柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

針對北院重新裁定結果，民眾黨今（30日）凌晨發表聲明表示遺憾，強調柯文哲已多次表達毫無逃亡動機，且原先裁定保釋金金額已帶來沈重負擔，如今卻增加金額達7000萬元，無疑是再次加重財務負擔。

今日一早柯文哲妻子陳佩琪趕赴第一銀行領錢，據悉，陳佩琪一共領出3000萬元，而因金額超過千萬，銀行隨即通報轄區警方，並派出4名警力，共2機車、1警車護送陳佩琪至台玻大樓。

▼陳佩琪30日到北院為柯文哲辦保。（圖／記者黃哲民攝）

接著，1點20分左右陳佩琪帶著裝有4000萬元現金的2只皮箱離開台玻大樓，隨後，在民眾黨多位立委陪伴下抵達北院，並在安檢後進入北院辦保。據了解，此次的4000萬元全由柯家人籌出，陳佩琪甚至解除定存籌錢，為的就是不要成為日後可能被羈押的藉口。

最終陳佩琪順利湊齊交保金，領取繳款單後前往台銀繳納，柯文哲則在下午3時45分左右現身，步出北院大門。

▼柯文哲離開北院。（圖／記者湯興漢攝）