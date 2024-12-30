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柯文哲交保金7000萬　網喊「快用excel pay」：北檢發明的

▲▼台灣高等法院今以4理由裁定撤銷原交保裁定，發回北院更裁，柯文哲抵達北院。（圖／記者李毓康攝）

▲高院以4理由裁定撤銷原交保裁定，發回北院更裁。（圖／記者李毓康攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

民眾黨主席柯文哲日前遭北檢起訴，北院先前裁定3000萬元交保，案經高院發回更裁，北院29日晚間裁定7000萬元交保，並須電子監控。就有不少網友討論這些錢要怎麼湊？找誰求救等話題，結果引來一票人留言嘲諷，「可以先用excel pay付嗎」、「excel 鍵入4000萬」、「快點用excel pay 酸回去。」

有網友在PTT的Gossiping板問卦「7000萬交保 是 3000+4000 嗎？」求問7000萬交保，是之前3000萬再額外補4000萬，還是3000萬之外再額外補7000萬？就有人秒解惑，「再補4000萬」，也有網友討論，「哪一位是4000萬的金主？」「補4000萬，但也太多了」、「多2倍多的價有夠離譜。」

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值得注意的是，不少人就在留言處開酸，「excel 7000 某時地交保可以嗎」、「excel 小北 4000」、「excel打北檢4000 說某時某地已經補錢了」、「一個excel pay要七千萬交保」、「excel pay 一下子就好了」、「只能excel pay了@v@b」、「用excel pay支付呀」、「excel 輸入7000啊～北檢發明的。」

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