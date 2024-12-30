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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／柯文哲交保金7000萬「政界最高」　柯家最新畫面

 

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲日前遭北檢起訴，北院先前裁定3000萬元交保，案經高院發回更裁，北院29日晚間裁定7000萬元交保，並須電子監控，交保金成為「政治人物最高」。面對高額交保金，民眾黨黨公職29日開始不斷籌錢，想辦法要救出柯文哲，而一大早也有小草到柯文哲家前貼出聲援紙板，由《東森新媒體ETtoday》全程直播。

台北地院29日下午重開4人羈押庭，於晚間11時裁定柯文哲7000萬元、沈慶京1億元、應曉薇3000萬元、李文宗2000萬元交保，均須配戴電子腳鐐，限制住居及出境出海，除日常家庭生活及工作必要，不得接觸同案被告、證人。

統計過去政治人物涉案交保金，累積最高的是前國民黨投管會主委劉泰英，2003年以6000萬元交保，其次為2012年的前行政院秘書長林益世5000萬元；北院第一次裁定3000萬元交保時，讓柯文哲排「第三名」，但如今被裁定7000萬，創下政界人物交保金史上最高。

▲▼台灣高等法院今以4理由裁定撤銷原交保裁定，發回北院更裁，柯文哲抵達北院。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲29日下午抵達北院。（資料圖／記者李毓康攝）

針對北院重新裁定結果，民眾黨30日凌晨發表聲明表示遺憾，強調柯文哲已多次表達毫無逃亡動機，且原先裁定保釋金金額已帶來沈重負擔，如今卻增加金額達7000萬元，無疑是再次加重財務負擔。

民眾黨批評，檢方不斷以「柯文哲會與黨公職串證」為由，假定、臆測未來會有證人因柯而翻供，不惜用侵害人權的做法，就是要羈押柯文哲來鞏固證詞，卻忽略了證人作證早已具結，如此輕易推翻證詞，也正說明了北檢先射箭再畫靶，押人取供、羅織罪名。

民眾黨指出，而檢方開庭時，請庭上要「抽離」政治思維，自己卻滿口「政治語言」，更用大動作約談本黨公職方式，限縮本黨的運作與發展，實難讓本黨接受。

民眾黨提及，柯文哲為維護台灣民主的發展，不讓第三勢力被侵害，清楚表明有意請辭，但辭職信竟從9月開始，因檢方拒絕而遲遲無法寄出；檢方現在竟又以柯文哲對民眾黨有實質影響力、有串證的疑慮，想繼續羈押，此舉就是政治力介入的鐵證。

民眾黨痛批，北檢絲毫不掩飾政治辦案的企圖，以抄家滅黨的方式，不僅想關押柯文哲，更是想打擊第三勢力，藉由司法之手，讓台灣政治掀起寒蟬效應，排除政治異己。面對北檢政治掛帥，重創台灣司法威信，侵蝕台灣民主法治基礎，民眾黨絕對不會屈服，全力支持柯文哲捍衛清白，也不容台灣社會民主法治之根基，被北檢任意踐踏。

不過，民眾黨也說，針對柯文哲公開表達辭去民眾黨主席一事，民眾黨深知柯文哲不希望因政治迫害而影響黨務運作，後續一切程序會依照本黨黨章進行，將儘速召開臨時中央委員會處理相關事宜。

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