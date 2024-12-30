王定宇、顏若芳點名「游淑慧檢舉柯案」　本人反擊：好到說謊都一起

▲國民黨台北市議員游淑慧。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲日前遭北檢起訴，求刑28年6個月。民眾黨批評此舉是政治辦案，民進黨議員顏若芳今（30日）表示，若真是政治辦案，難道檢舉的國民黨議員游淑慧、鍾小平都是民進黨和賴清德派去的？對此，游淑慧則反擊，王定宇和顏若芳不愧是政壇partner，連說謊都要一起，扯什麼京華城案是她去檢舉，去年自己就說過，民進黨要辦柯文哲早就是計畫內的工作，第一個要辦的是高虹安、第二個就是柯文哲。

民眾黨針對柯文哲案多次指控檢方政治辦案，更質疑檢察官是民進黨的打手。而王定宇日前則表示，民眾黨為何不點名國民黨台北市議員鍾小平、市議員游淑慧？畢竟檢舉人就是他們，且有人出面檢舉，身為執法機關，可以不調查嗎？這和政黨競爭又有任何關係？另外，顏若芳今日受訪也表示，若真像民眾黨說的政治辦案，難道檢舉的游淑慧、鍾小平都是民進黨和賴清德派去的？別再說這些荒唐至極的言論洗腦小草。

對此，游淑慧反擊，王定宇和顏若芳不愧是政壇partner，心有靈犀，連壞心眼、說謊都要一起。扯什麼京華城案是她去檢舉、告發，跟民進黨無關。

游淑慧表示，京華城議會調查小組的成立是民進黨簡舒培議員提案的，而自己擔任小組召集人是「抽籤抽到的」，她就是本於議會賦予的職權調查，這兩位政壇夥伴不需要亂扯是她去告發或檢舉。

游淑慧指出，民進黨要辦柯文哲早就是計畫內的工作，去年她就說過，賴清德當選，第一個要辦的是高虹安、第二個就是柯文哲。而京華城這個有問題的案子又大概早就被抓到了，從幾年前苗博雅的質詢、去年監察院對京華城案展開的調查，到今年議會提案專案小組成立。

游淑慧認為，但弊案就是弊案，沒有人需要包庇，若北檢謹守司法份際、踏實調查弊案，沒人會說話。但問題出在北檢偵辦過程，有人不斷洩密給特定媒體，只要把起訴書和每期週刊出刊內容比對，洩密事實無庸置疑。

游淑慧質疑，若把經手案件的專案小組成員的通聯紀錄都拿來調查，找出洩密者沒那麼難吧，但法務部敢不敢自清偵辦？

最後，游淑慧強調，記得還沒有起訴前，柯建銘就嗆聲說「絕對是貪污治罪條例收賄，刑期非常嚴重」，請問是未卜先知？還是指示辦案？現在，若法務部肯徹查京華城案洩密案，將洩密者及有立場者撤換懲處，或可挽回民眾對於北檢及本案些許信心。