謝長廷大逆風！　作家驚：完全超出劇本範圍

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謝長廷大逆風「完全超出劇本範圍」！　作家：名嘴側翼如何應處

▲▼民眾黨主席柯文哲、駐日代表謝長廷。（圖／記者袁茵攝）▲謝長廷發文評論柯文哲案：收賄證據「確實薄弱了一點」，未來爭議迭起。（圖／記者袁茵攝）

記者邱晟軒／綜合報導

民眾黨主席柯文哲昨（29）日重回北院召開羈押庭，合議庭裁定柯加保4000萬元，連同上一次的交保金，金額共達7000萬元。總統府資政謝長廷直指，收賄證據「確實薄弱」，預料此案發展必然爭議迭起。對於謝長廷大逆風，作家「漂浪島嶼」直言此舉完全超出劇本範圍，令這段期間支持續押柯文哲的名嘴、側翼面臨尷尬困境。

謝長廷28日透過臉書針對柯文哲遭起訴案發表看法，表示任何人把柯文哲的起訢文件讀了後，相信一定對政商的複雜關係印象深刻，而心生反感，但就法律上的犯罪要件而言，收賄的證據確實薄弱了一點，尤其在押人4月之後，交出如此起訴書，未來發展可以預見必然爭議迭起，牽動政局變化。

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謝長廷進一步指出，在台灣有時被起訴並不是因為有罪而是因為輿論認為有罪，所以製造「輿論審判」變成法廷鬥爭的重要一環，幾乎所有被告都會喊寃，有的真寃，有的假寃，社會都是半信半疑，結果是假寃佔便宜，真寃的倒霉。所以司法公信力低落，也是社會亂源之一。

「漂浪島嶼」在臉書發文，針對總統府資政謝長廷評論柯文哲涉貪案「證據薄弱」一事提出觀察。他指出，這段期間支持續押柯文哲的名嘴、側翼因嚴重失望而被迫重建戰線。

「漂浪島嶼」進一步指出，目前社會氛圍中，相信證據薄弱者多被貼上「藍白黨友」或「中國同路人」標籤。不料在一片要求抗告續押的聲浪中，綠營大老謝長廷竟也發表「證據薄弱」的看法，不僅替柯文哲「喊冤」，更被質疑影響司法公信力。

▲中華民國雙十國慶典禮，總統府資政謝長廷出席。（圖／記者林敬旻攝）

▲柯文哲起訴引質疑，謝長廷逆風評論證據薄弱。（圖／記者林敬旻攝）

他強調，這種大謬言論，不僅幫柯文哲喊冤，對立名嘴側翼，連帶質疑台灣司法，減損賴清德聲聲勿枉勿縱的司法公信，完全超出劇本範圍。

文中也提到，柯文哲與謝長廷向來互相尊重，柯曾在訪日期間稱謝為「人生導師」，謝也一度傳出可能出任司法院長需藉白營之力。「院長沒當成，人生導師出面救含冤阿北，也是相當感人的政治互助」，作家諷刺道，並認為這也向政府展現了「老前輩還是有威力」。

針對此情況，作家以「資政都開口了，後輩民代名嘴要如何反擊應處」作結，暗指支持續押柯文哲的陣營面臨進退兩難的困境。

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