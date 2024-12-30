「能肯定北檢的良心被狗啃了」　邱毅曝3疑問：有同標準辦超思案？

▲柯文哲。（圖／記者周宸亘攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲日前遭北檢起訴，北院先前裁定3000萬元交保，案經高院發回更裁，北院29日晚間裁定7000萬元交保，並須電子監控。對此，前立委邱毅今（30日）列出3點疑問表示，自己說大白話吧，依北檢這份起訴書的內容，若有人還給予肯定的，良心應該是被野狗給啃了，難道這就是押人取供四個月的司法成果？想問問檢察官，是用同樣的標準和方式偵辦「超思案」嗎？如果是，為什麼不收押陳吉仲？

邱毅表示，這就是台灣的司法？看完謝長廷的評論文章，謝也認為北檢的起訴書禁不起司法專業的檢驗，證據太薄弱了，恐怕要引起政治紛爭。

邱毅表示，自己就說大白話吧，依北檢這份起訴書的內容，若有人還給予肯定的，良心應該是被野狗給啃了，難道這就是押人取供四個月的司法成果？

邱毅說，問題是在法官合議庭起初裁定3000萬交保後，北檢還有臉皮提抗告，而更離譜的是，高院還立馬撤銷原交保裁定，發回台北地院更裁。

邱毅再說，台北地院法官在龐大的政治壓力下也只好照辦，最後提高保釋金為7000萬，再加上電子監控。這個結果應該是，法官在政治壓力與司法良心下角力的平衡點吧？真的很可悲，憤怒到想革命，現在應該可以理解在2004年3月20日，為什麼他會有那麼激烈的行動了。

邱毅指出，昨天收押庭上的唇槍舌戰也充滿諷刺，自己就問幾個問題。第一，橘子許芷瑜到底犯了什麼罪，檢察官是有證據，還是想當然耳？橘子男友的話叫傳聞證據，又是間接證據，可以做有效證據嗎？橘子男友說柯文哲家有6000萬到3億，檢察官不是大陣仗搜索過了，錢到底在哪裡？

邱毅再指，第二，USB裡那個「小沈1500」是那來的？是有人加工栽贓嗎？而且人時地物金流，什麼都沒有，硬是用收押威脅柯文哲承認，這不是另類刑求嗎？還要柯文哲自證沒有收1500萬，沒有的事怎麼自證，有無中生有本領的人，只有承辦檢察官吧？

邱毅批評，第三，起訴書內一堆與案情無關的水分，如柯文哲自居雍正，還有個什麼「傅冬菊計劃」，這些應該是想抹黑抹紅柯文哲，毀掉其人設的目的吧，否則寫這一堆不相干文字幹什麼？

最後，邱毅強調，他想問問唐仲慶檢察官，是用同樣的標準和方式偵辦「超思案」嗎？如果是，為什麼不收押陳吉仲？只敢欺負柯文哲，看了陳吉仲就腿軟不敢辦？

★★未經判決確定，應視為無罪★★

▼北檢起訴柯文哲等11人說明記者會。（圖／記者湯興漢攝）。