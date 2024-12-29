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新版財劃法海巡明年預算減少29億　5新艦武器裝備無法交付：嚴重影響海防

▲海巡署29日高分貝回應立院新修財劃法排擠預算，將導致海巡增強海防力量的船艦及武器無法如期點收 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲海巡署29日高分貝回應立院新修財劃法排擠預算，將導致海巡增強海防力量的船艦及武器無法如期點收 。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

立法院12月20日三讀通過財劃法修正草案，行政院主計總處預估除依法律義務支出預算外，需刪中央預算最少達28％為因應。海巡署保守估計，2025年至少被刪減新台幣29億餘元以上，嚴重衝擊應處中共灰帶襲擾時，新造艦船、後勤維護保養甚至是海巡署特勤隊的武器，海上救難救災裝備都被影響，勢必影響打擊海上犯罪及執行救生救難等工作。

海巡署說明：「國安、治安、平安」等三安是海巡署的核心任務，海巡人員日夜站在海防最前線，維護國家安全。海巡署不僅要冒險犯難，查處越界陸船、打擊海上犯罪。

▲海巡署29日高分貝回應立院新修財劃法排擠預算，將導致海巡增強海防力量的船艦及武器無法如期點收 。（圖／記者張君豪翻攝）

台灣海域近年頻繁應對中共以海警船、公務船、海上民兵船對台施加的灰色地帶襲擾。為捍衛國家主權及海洋權益，確保國人自由民主的生活方式，海巡署積極打造大型艦船、引進科技監控設、無人飛行載具等更新裝備計畫，強化台灣海防整體能量，但如今相關計畫預算恐遭刪減，會嚴重影響台灣海防安全。

海巡署指出，財劃法修法後，2025年將導致至少5艘新造艦船艇無法如期交船、38艘無法進行年度大修檢驗；取締越界作業陸船、打擊走私偷渡等防制海域犯罪等海巡特勤隊員的裝備武器，至少369件無法如期採購；另外在維護民眾海上安全方面，則有高達1811件的救生救難裝備無法籌補。

▲海巡署29日高分貝回應立院新修財劃法排擠預算，將導致海巡增強海防力量的船艦及武器無法如期點收 。（圖／記者張君豪翻攝）

海巡署強調，近年對岸海警船襲擾頻繁，海巡力量應持續強化，没有時間等待，也請各界支持海巡人員運用精良的艦艇及裝備，強化台灣海域防衛力量，提升海上執法效能，確保台灣民眾安全。

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