　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

財劃法通過「明年電價又要漲？」經長郭智輝親上火線說明

▲經濟部長郭智輝說明財劃法修正影響。（圖／記者廖婕妤攝）

▲經濟部長郭智輝說明財劃法修正影響。（圖／記者廖婕妤攝）

記者閔文昱／綜合報導

立院20日挑燈夜戰三讀通過《財劃法》修正草案，未來中央須多釋出3753億給各縣市，其中經濟部的預算可能會減少近300億元，也讓外界擔憂恐會對台電的撥補預算造成影響，進一步衝擊明年電價。對此，經濟部長郭智輝也做出回應了。

事實上，台電近年因國際燃料價格高漲及政策性任務的承擔，虧損日益嚴重。根據最新財報，台電今年1至10月虧損為222億元，累積虧損達4041億元，為彌補財務缺口，行政院今年初通過1000億元撥補，明年也已編列1000億元的預算，合計2000億元的撥補預算目前在立法院審查中。

然而，新版《財劃法》的通過可能對這筆撥補預算產生影響。針對是否會因此調漲電價，郭智輝強調，這是假設性問題，不好回答，因為電價的調整並非經濟部可以決定，而是由電價費率審議會決議，經濟部的立場是希望台電能夠努力，達成營運不虧損的目標。

郭智輝進一步說明，撥補預算與電價調整是兩個不同的議題，「如果你不給（撥補預算），它（台電）就只有努力而已」。他也提到，如果原物料價格上漲太多，台電再怎麼努力也無法改變，那麼漲不漲價就看社會的關心。

此外，對於經濟部預算可能減少的問題，郭智輝擔憂這可能影響到許多公共建設計畫和科技研發計畫，這些都攸關民生福祉與台灣產業發展，因此他也呼籲，在財劃法修法後，應讓大家先習慣運作一段時間、充分討論後，再來重新分配、落實預算，這樣才能真正達到福國利民的目標。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
周杰倫平安夜「合體山下智久」！　世紀合照帥到14萬人暴動
平安夜割韭菜！　爆2830.5萬元違約交割
新北驚傳槍響！　她被按喇叭「搖車窗開4槍」
麥當勞性侵案「惡狼長相曝」！身材壯碩...性侵少女無數次

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

財劃法通過「明年電價又要漲？」經長郭智輝親上火線說明

加強檳榔防制工作　卓榮泰促積極推動廢園轉作

財經網美「民進黨本就可被辱罵」：不該因此封殺劉靜怡

傳明起訴柯文哲　陳佩琪哽咽排字「平安回家」：我希望有個完整的家

柯文哲赴新加坡「密會沈慶京」？游淑慧爆情資：9月詢問開戶資訊

高虹安捐款25萬給新竹市仁愛之家　聖誕節前夕現身親送禮物給小朋友

劉靜怡遭下令封殺　「卡神」楊蕙如：民進黨應該徹查嚴辦柯建銘

被許智傑喊告！黃國昌再爆「搭公務車找吳乃仁」　加碼點邱志偉也去聚會

民進黨團封殺「打臉賴清德」！劉靜怡向總統喊話：若沒同意就澄清

少女麥當勞打工遭性侵輕生亡　議員籲全面稽查未成年打工環境

向佐紅毯上爆氣　酸主持人：你有認真採訪我嗎？

行人見「綠燈剩2秒」小跑步過馬路 警察攔下開罰！

公車斑馬線停等後右轉！突有學生竄出險被撞上

【看完周杰倫演唱會爆哭】妻要求老公告別式要播《回到過去》XD

19歲女上班途中遭BMW撞亡　媽到場淚崩喊「加油」喚不回

【請原地出道】原住民歌手飆唱周杰倫金曲 完美合音聽完起雞皮了

王瞳突爆料床戲起反應　何豪傑:妳還真敢講XD

綠委拋台北101應改名為「台灣101」　蔣萬安：「民主進步101」應更符合期待

撞亡19歲打工妹！BMW男上銬全身癱軟...身分曝光

弟弟突噎到...保母神救援用「哈姆立克法」異物順利排除 #中國大陸

財劃法通過「明年電價又要漲？」經長郭智輝親上火線說明

加強檳榔防制工作　卓榮泰促積極推動廢園轉作

財經網美「民進黨本就可被辱罵」：不該因此封殺劉靜怡

傳明起訴柯文哲　陳佩琪哽咽排字「平安回家」：我希望有個完整的家

柯文哲赴新加坡「密會沈慶京」？游淑慧爆情資：9月詢問開戶資訊

高虹安捐款25萬給新竹市仁愛之家　聖誕節前夕現身親送禮物給小朋友

劉靜怡遭下令封殺　「卡神」楊蕙如：民進黨應該徹查嚴辦柯建銘

被許智傑喊告！黃國昌再爆「搭公務車找吳乃仁」　加碼點邱志偉也去聚會

民進黨團封殺「打臉賴清德」！劉靜怡向總統喊話：若沒同意就澄清

少女麥當勞打工遭性侵輕生亡　議員籲全面稽查未成年打工環境

張介能／七名大法官提名人全數否決　遺屬與社會的司法改革期待

綜合豆花「熱量圖鑑」一覽表　營養師教你這樣吃不發胖

台日流感大爆發　醫籲一件事：比戴口罩更重要！

打錯電話卻救了一條命　他感動：每個人都能在平凡的日常發揮影響力

國際火線／大法師治國？南韓總統迷信有如驚悚劇！

董瑞斌表態「年終8個月、加薪4%」　燒出大行庫薪酸困境

《2025 WE ARE我們的除夕夜》跨界跨很大　「16蹲」舞蹈總監參戰！

相關新聞

《財劃法》通過後　南投縣估多138億統籌款

《財劃法》通過後　南投縣估多138億統籌款

立法院上週剛通過《財政收支劃分法》修正案，南投縣長許淑華表示，該縣預估可增138億元統籌款、全國縣市排名第12，對財政頗有助益，縣府會妥善運用，持續完善基層建設，並審慎因應中央政策調整。

綠批財劃法重北輕南　藍舉賴清德迴力鏢來了

綠批財劃法重北輕南　藍舉賴清德迴力鏢來了

藍推財劃法「懲罰高雄」　黃捷揭真相嗆柯志恩：你來選舉走著瞧

藍推財劃法「懲罰高雄」　黃捷揭真相嗆柯志恩：你來選舉走著瞧

財劃法修正經部科技計畫少116億元　輝達、AMD在台投資受衝擊

財劃法修正經部科技計畫少116億元　輝達、AMD在台投資受衝擊

財劃法衝擊經部預算減300億元　公建計畫、科技研發都受阻

財劃法衝擊經部預算減300億元　公建計畫、科技研發都受阻

關鍵字：

立院財劃法台電經濟部預算

讀者迴響

最夯影音

更多

向佐紅毯上爆氣　酸主持人：你有認真採訪我嗎？

行人見「綠燈剩2秒」小跑步過馬路 警察攔下開罰！

公車斑馬線停等後右轉！突有學生竄出險被撞上

【看完周杰倫演唱會爆哭】妻要求老公告別式要播《回到過去》XD

19歲女上班途中遭BMW撞亡　媽到場淚崩喊「加油」喚不回

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面