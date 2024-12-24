財劃法通過「明年電價又要漲？」經長郭智輝親上火線說明

▲經濟部長郭智輝說明財劃法修正影響。（圖／記者廖婕妤攝）

記者閔文昱／綜合報導

立院20日挑燈夜戰三讀通過《財劃法》修正草案，未來中央須多釋出3753億給各縣市，其中經濟部的預算可能會減少近300億元，也讓外界擔憂恐會對台電的撥補預算造成影響，進一步衝擊明年電價。對此，經濟部長郭智輝也做出回應了。

事實上，台電近年因國際燃料價格高漲及政策性任務的承擔，虧損日益嚴重。根據最新財報，台電今年1至10月虧損為222億元，累積虧損達4041億元，為彌補財務缺口，行政院今年初通過1000億元撥補，明年也已編列1000億元的預算，合計2000億元的撥補預算目前在立法院審查中。

然而，新版《財劃法》的通過可能對這筆撥補預算產生影響。針對是否會因此調漲電價，郭智輝強調，這是假設性問題，不好回答，因為電價的調整並非經濟部可以決定，而是由電價費率審議會決議，經濟部的立場是希望台電能夠努力，達成營運不虧損的目標。

郭智輝進一步說明，撥補預算與電價調整是兩個不同的議題，「如果你不給（撥補預算），它（台電）就只有努力而已」。他也提到，如果原物料價格上漲太多，台電再怎麼努力也無法改變，那麼漲不漲價就看社會的關心。

此外，對於經濟部預算可能減少的問題，郭智輝擔憂這可能影響到許多公共建設計畫和科技研發計畫，這些都攸關民生福祉與台灣產業發展，因此他也呼籲，在財劃法修法後，應讓大家先習慣運作一段時間、充分討論後，再來重新分配、落實預算，這樣才能真正達到福國利民的目標。