玩風帆玩到沒力！台南月牙灣2人落海　1男卡蚵棚被救上岸

記者林東良、吳佩蓁／台南報導

海巡署南部分署第一一岸巡隊安平漁港安檢所昨(21)日17時許接獲民眾報案，指稱漁光島月牙灣方向疑似有2名民眾從事風帆遊憩體力不支無法返回，安平漁港安檢所即派遣100P橡皮艇馳赴現場救援，發現1名男子趴在蚵棚上待援，火速將受困男子救援上岸；另名受困民眾則已自行上岸。

▲1名男子玩風帆玩到體力不支，攀附在蚵棚上等待救援 。（圖／記者林東良翻攝，下同）

海巡署人員接獲通報後，立即啟動救援機制，下午5時33分許救援橡皮艇組人員抵達現場，發現一名男子體力不支，落海後自行攀附在外海蚵棚待援，隨即將受困男子救援上艇；另一名民眾則已自行上岸。

下午6時許海巡人員將男子救援返港，後續由安檢所EMT-1人員實施檢傷並提供保暖措施避免失溫，經檢視該名男子腳部因蚵棚造成多處刮傷，並即時協助傷口包紮，幸好男子身體無大礙，感謝海巡人員後即自行離去。

南部分署第一一岸巡隊表示，近日受東北季風影響，海象皆不穩定，民眾從事親海活動應著救生衣並充分評估風險，若在岸際及港區發現危難情事，皆可撥打海巡署「118」報案專線，海巡署將秉持著熱誠的心，竭誠為民眾服務，確保民眾生命安全。

▲海巡將男子救上岸，並協助包紮傷口。（圖／記者林東良翻攝）