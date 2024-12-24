遊客阿塱壹古道滑倒骨折　海巡背負+推車救出送醫

▲海巡署人員阿塱古道救援 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

1位遊客於23日下午到屏東縣牡丹鄉阿塱壹古道健行，行經軍艦岩岩附近時因雨天濕滑不慎摔倒，疑似腳部骨折，海巡人員獲報迅速出動獨輪推車前往救援，基於安全，以背負方式將他救出，交由消防人員送醫治療。

海巡署表示，近日正值東北季風季節及寒流來襲，氣溫驟降，第六岸巡隊旭海安檢所接獲通報後，立即派員駕駛沙灘車攜帶保暖用品及救援裝備前往通報地點救援。

海巡人員抵達現場後，先行對該48歲男性遊客實施初步檢傷，確認其意識清醒，惟因腳傷無法自行行走，為爭取救援時效，避免民眾於寒冷天候下失溫情形，立即以背負方式通過軍艦岩礫石堆區，後由屏東縣消防局牡丹分隊實施醫療評估後疑似腳底骨折，立即實施簡易包紮後送就醫，經就診後該名遊客狀況已無大礙。

南部分署第六岸巡隊表示，阿塱壹古道沿途多為礫石及礁石地形，且山坡道顛簸及鵝卵石路凹凸不平並不好走，呼籲來此健行的遊客，應注意自身體能負荷程度，另受東北季風影響風力強勁，提醒民眾如至古道健行或海邊戲水，一定要注意當下天候及環境狀況，切勿勉力而為，避免發生意外及受傷，如有緊急狀況可透過海巡署118報案專線，海巡署會在第一時間積極投入能量執行救援。