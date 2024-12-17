「高山茶都．嘉義」茶文旅將登場　五大茶區六感體驗創新茶風

▲▼ 2024高山茶都．嘉義茶文旅將於12月21日盛大登場 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

「2024 高山茶都．嘉義」，今年以「茶文旅」為主題，將於12月21日正式登場，17日上午於中埔鄉農會金蘭分部舉行宣傳記者會，縣長翁章梁特別提前至會場關心佈展進度，叮嚀各項細節與動線規劃，期待帶給全台旅客最佳的體驗；翁章梁熱情邀請國內外遊客沉浸於獨具特色的高山茶文化與觀光、產業三位一體的旅遊體驗。

▲縣長翁章梁邀請全國各地民眾來參加2024高山茶都．嘉義茶文旅 。（圖／記者翁伊森攝）

翁章梁說，為讓民眾完整體驗「高山茶都．嘉義」的美好，今年除擴大邀請高山五大茶區業者、增加品茗茶席及展館佈置範圍，更延伸結合特色產業、伴手禮產業、旅館及民宿產業，打造一場好看、好喝、好玩、還有旅遊好康的六感茶旅盛宴，要吸引更多年輕人與茶文化愛好者、旅遊愛好者，一同來探索「高山茶都．嘉義」的魅力。

▲▼ 2024高山茶都．嘉義茶文旅現場展出各式樣的茶點心及茶品甚至擺設 。（圖／記者翁伊森攝）

今年的展覽內容包括「高山茶旅」以高山實景打造沈浸投影體驗區，並設置「螢火蟲」、「流瀑」主題茶席、以年輕茶師創作的五大茶區主題茶飲與互動裝置的「潮茶文旅」、展現茶之南道、茶之北道特色的「五大茶旅」、融合創意與傳統的「戶外特色茶棧」，以及展示茶品與文創商品的「茶產業館」。

「高山茶旅」以嘉義縣高山景點、步道等特色風景，由攝影師在高山茶區現場實景拍攝影像，打造沈浸式投影體驗區，並設置「螢火蟲」、「流瀑」等主題特色茶席，讓民眾認識更多高山茶區的美麗景色，帶動觀光效益。

「潮茶文旅」以白系、綠植打造時尚氛圍品茗空間，邀請年輕茶師針對五大茶區創作創意茶飲，設計各種認識高山茶的體驗裝置，如風土牆裝置、聞香區、趣味互動問答選茶、雲海主題網美拍照區、特產購物區等，假日還有輕講座，讓年輕遊客可以有更新潮、多元的喝高山茶體驗，把高山茶文旅生活，隨手帶回家持續享受。

「五大茶旅」涵蓋茶之南道、茶之北道的五大茶區，邀請在地協會及業者，打造呈現「太和、瑞里、隙頂、石棹、瑞峰」的不同茶文化與四季風情，設有特色茶席和茶品展售。

▲嘉義縣農會總幹黃貞瑜邀請大家2024高山茶都．嘉義茶文旅來喝好茶。（圖／記者翁伊森攝）

「未來茶旅」針對茶飲未來趨勢佈置呈現，集結茶與咖啡知識、展示健康創意的咖啡(漢方咖啡、維他命咖啡等)、茶飲品、產業趨勢分享，業者創新以適應市場需求和消費者偏好，讓參觀者有不一樣的綜合性展覽，呈現多層次面向，探索茶在未來的更多可能性。

「戶外特色茶棧」地點在中埔鄉農會金蘭分部戶外場域，增加年輕人購買搖茶、品茶機會及年長者休憩空間，規劃四大戶外茶棧，以嘉義文旅為佈置主題，邀請在地二代、三代年輕茶師和茶店進駐，包括「茶屋書店」、「仙來搖搖」、「起風」及「嵐森茶語」等展售創意、創新茶品項。

2024高山茶都．嘉義展期12月21日至12月29日於中埔鄉農會金蘭分部展出，12月21日上午11時舉行開幕記者會，歡迎全台民眾來嘉喝茶，來趟茶文旅，說走就走！