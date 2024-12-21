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嘉義「茶文旅」中埔登場　推動品茗、賞景、生態旅宿

▲▼ 嘉義高山茶都開幕式 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 嘉義高山茶都開幕式 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

2024高山茶都．嘉義「茶文旅」21日在中埔鄉金蘭農會盛大登場，今年以創意展現高山茶文化觀光，匯聚在地優質茶產業，創新規劃「高山茶旅」、「潮茶文旅」、「五大茶旅」等，還有茶風土饗宴、DIY，縣長翁章梁在今開幕式上歡迎全台及外國旅客12月21日至29日前來遊玩，品茗茶香。

▲▼ 嘉義高山茶都開幕式 。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 嘉義高山茶都活動代言人主播張齡予拖行李箱出場介紹嘉義特色農特產及文旅包裝。（圖／記者翁伊森攝）

開幕由嘉義縣扶植「愛+1擊樂團」帶來「乘風破浪」，活動代言人主播張齡予拖著大行李廂登場，介紹一系列農特產品以及曝光活動文旅護照、茶文旅遊程的優惠資訊，最後翁章梁與十家旅行業者現場簽署MOU，強力推廣嘉義茶文旅。

▲▼ 嘉義高山茶都開幕式 。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 不少民眾在綠色走廊藤架下品嘗咖啡。（圖／記者翁伊森攝）

「高山文旅」展區以高山景象打造沈浸式投影體驗區，並設置「螢火蟲」主題茶席、「雲瀑」特色茶席，在此品茗氣氛感十足。

「潮茶文旅」用心打造質感品茗空間，以白系視覺加上綠植打造時尚氛圍，還設置「潮茶吧台」，現場有風土裝置、聞香裝置、趣味互動問答選茶、還有製茶師現場製茶，吸引年輕人飲高山茶；「五大茶旅」則凸顯嘉義縣高山五大茶區，邀在地茶協會及業者展示人文風情茶席，讓民眾體驗難得的高山品茗享受。

▲▼ 嘉義高山茶都開幕式 。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 嘉義高山茶都活動邀請韓國茶人。（圖／記者翁伊森攝）

今年更將茶、咖啡與文旅結合，打造兩大產業主題館，茶產業館以知名嘉義林鐵火車為概念，沿著鐵道路線探索茶區和亮點茶莊；咖啡產業館則以公路串聯五星咖啡星級莊園，活動期間邀請「嘉義縣茶道花藝推廣協會」帶來以茶入酒的創新手法。

▲▼ 嘉義高山茶都開幕式 。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 縣長翁章梁邀請各地民眾來嘉義高山茶都品茗，也到嘉義旅遊。（圖／記者翁伊森攝）

 
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