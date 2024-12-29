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翁章梁就職6週年演說　自比建造鐵軌需時間「剩最後一哩路」

▲▼ 翁章梁就職6週年演說-「嘉義發展的人與故事」，往農工科技大縣的路上，自比為建造鐵軌的人，有土地、有人、有信念，這是一幕嘉義人提升自信和土地活力的故事！ 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲翁章梁就職6週年演說「嘉義發展的人與故事」 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣長翁章梁12月26日在創新學院以「嘉義發展的人與故事」為題，發表就職六週年年終演說，翁章梁帶領大家看見嘉義縣的轉變，「汗水與堅持引領這部列車行駛在正軌，勇敢向農工科技大縣前進」。農工科技大縣逐步成形，台積電先進封裝廠CoWoS進駐嘉義科學園區，馬稠後智慧園區、無人機國家隊陸續壯大。

▲▼ 翁章梁就職6週年演說-「嘉義發展的人與故事」，往農工科技大縣的路上，自比為建造鐵軌的人，有土地、有人、有信念，這是一幕嘉義人提升自信和土地活力的故事！ 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁說，2025年第三季第一座先進封裝廠將完工裝機、2026年第二座完工裝機，2028年兩座廠開始量產，因應高科技廠商布局需求，南科管理局已啟動嘉科二期90公頃擴建計畫。

馬稠後智慧園區導入環境監測、GIS地理系統等智慧化管理，一期共有29家廠商進駐、26家營運中，後期有97家廠商進駐、3家營運。翁章梁指出，後期台糖分回的100公頃土地，有44.48公頃做為半導體園中園，另有45公頃提供未登記工廠進駐。

▲▼ 翁章梁就職6週年演說-「嘉義發展的人與故事」， 。（圖／嘉義縣政府提供）

亞洲無人機AI創新應用研發中心已有52家產官學研進駐，29個國家到訪，中央將投入至少5億元打造研發測試中心，整合亞創一館與大同技術學院閒置校舍。

翁章梁表示，民雄航太園區由中央核定68.9億打造製造基地，占地20公頃，預計2028年完工，義竹中大型無人機測試基地現正規劃中，無人機國家隊是發展中的現在進行式。

▲▼ 翁章梁就職6週年演說-「嘉義發展的人與故事」， 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁報告產業園區的最新進度，中埔公館2025年底完成開發，可提供50家廠商進駐，目前有28家標租；水上南靖2026年底完成，提供30家進駐，第一區坵塊已由5家廠商全數標租；布袋水產加值園區促進水產加工升級，有11家廠商進駐，2家興建中。

大型Outlet華泰名品城進駐高鐵特區，占地近10公頃、投資49億元，2026年動工並分三期開發，第一期預計2028年營運。

翁章梁說，幾年之後嘉義縣的商業消費、工業科技相輔相成，可望帶來數萬個就業人口。

「鄉親失去信心及想像力太久了，現在正在做的事情，都是為了追求這塊土地有活力、人民有自信！」

嘉義科學園區是嘉義縣發展的加速器，打造產業轉型及研發創新的樞紐，創造跨業、跨園區的新合作模式，扭轉年輕人必然離鄉的宿命。

高經濟作物茶產業部分，茶及飲料作物改良場總場南遷番路鄉牛埔農場，開發面積14.8公頃，總經費39.1億元，預計2029年興建完成、2030年啟用。全台唯一高海拔試驗站-梅山高山茶試驗站設在梅山鄉樟樹湖茶區，開發面積9.8公頃，總經費5.5億元，預計2027年完工。

翁章梁指出，重大建設到位，改變的同時也需未雨綢繆。嘉義縣治特區及周邊發展趨勢和預測人口成長，亟需新闢或改善快速道路與主要聯外幹道，導入智慧交通管理技術，規劃產業區塊循環接駁，同時考量將人口紅利留在嘉義，規劃容納4.5萬人移入的重劃區，串聯縣治、高鐵特區成為發展核心。

強化未來發展需求，嘉義海水淡化廠第一期工程將於2032年啟動，每日供水10萬噸，今年進入第二期規劃，預計達成每日10萬噸供水，未來第一、二期每日供水20萬噸，海淡水併入自來水，聯合區域水源可提高未來產業發展競爭力。

嘉義縣府也優先針對人口密集地區爭取社會住宅，現有3處包括民雄福樂安居636戶，預計2028年初完工，民雄頭橋好室113戶規劃中，朴子安居規劃376戶已完成土地簽約及現場鑽探。嘉義縣社宅需求2000戶，扣除已規劃及興建中尚有875戶。

「農業永遠是嘉義的根！」翁章梁強調，農工科技依舊以農為首，嘉義優鮮品牌拓展國內市場，分別在全台多個通路上架，同時衝刺海外行銷，鳳梨擴大出口至日本山口縣、福岡縣及大分縣達750公噸，還有山口縣防府市15所中學將嘉義鳳梨納入營養午餐。

阿里山咖啡在世界級賽事屢獲佳績，2024台灣首屆COE卓越盃咖啡國際競標，嘉義縣就拿下15個獲獎席次，杯測分數最高92.25分，並於沖繩Parco City百貨設立5日快閃專區，拓展海外據點。

嘉義縣全力推動智慧農業，青年從農人口回升，青農協會從2006年84人成長至今年有2257人，智農案場數累計237處；東石網寮、布袋北堤設置海洋水質監測站，建構沿海水質監測網，同時推行牡蠣產業提升計畫，杜絕牡蠣混充亂象，保護優質的東石蚵，並尋找山區潛在水源爭取擴大灌溉服務，解決旱季問題。

▲▼ 翁章梁就職6週年演說-「嘉義發展的人與故事」， 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁說，嘉義因C肝造成肝硬化、肝癌的死亡人數逐年下降，高風險地區治療率達9成以上；針對高齡化帶來的潛在危機「骨鬆肌少」成立運動營養班，透過複合式巡迴健檢找出潛藏個案8897人，結業後肌肉量平均增加0.22公斤，更成立以家為理念的失智據點，建構互助網絡。

嘉義縣老年人口全國居冠，縣府努力布建長照據點，照服員人數2500多人，有26718位長者接受服務；社會福利部分，公私協力設置物資銀行，統籌捐助物資，因應弱勢需求發放日常用品等物資；全縣設置396個志工隊，志工人數13245人，占人口數2.7%。

嘉義縣提供學童、青年、銀髮族各自發光的空間，培植街舞、合唱、擊樂三大縣隊成效顯著，經常受邀出席重大活動，成為具代表性的團體；7大青創培力站支持青年在嘉創業，媒合業師輔導、資金資源，已串聯超過2000人次青年交流；銀髮人才服務據點服務55歲以上壯世代，成功媒合356名再就業。

好美里沙灘海岸線退縮，歷經10年來不間斷固砂，成功將沙灘面積擴增30公頃，現由縣府提供植樹工具持續造林固砂；村里清潔大作戰全村總動員打掃家園，清理約545公噸垃圾，提高居住品質；Ubike公共自行車已啟用130站，累積使用突破23萬人次。

治安提升有感，竊盜破案率截至12月8日為95.49%全國第一，嘉義縣特搜大隊更獲國家搜救能力中型認證，為全國第11個通過認證的縣市，保障人民生命財產安全，在嘉安心生活。

▲▼ 翁章梁就職6週年演說-「嘉義發展的人與故事」，往農工科技大縣的路上，自比為建造鐵軌的人，有土地、有人、有信念，這是一幕嘉義人提升自信和土地活力的故事！ 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁談及觀光旅遊，阿里山是世界級景點，縣府將山林步道旅遊數位化，整合112條步道資訊，導入運動科技舉辦健行活動，創造獨特的登山儀式感，並爭取5G專案計畫，分別在配天宮、奉天宮和大士爺廟設計3D裸視投影、放水燈祈福等，吸引人流朝聖。

旅遊少不了吃喝玩樂，縣府邀請知名主廚、業師組成團隊，針對餐飲業者需求量身打造諮詢服務，進一步提升觀光業者競爭力。

青年創新創意影展徵件紀錄嘉義百工百業真實故事，社區規劃師以社區空間為重點，引導居民將地方文化轉為發展特色，讓老舊社區重現風貌，也創設嘉義文化獎，給予長期投入藝術的嘉義人高度肯定。

翁章梁強調，城市的進步需要很多人的合作與努力，謝謝為這塊土地付出的人，年年都要更好，不斷追求活力與自信，如同42號隧道通車阿里山林鐵修復的最後一哩路，我們是建造鐵軌的人，需要時間、毅力、耐心造路，謝謝所有為嘉義打拼的人。

 
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