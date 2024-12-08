曾文水庫峽谷音樂會　自然景觀與音樂藝術跨界結合

▲ 曾文水庫峽谷音樂會 聽覺、視覺雙重饗宴 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處舉辦曾文水庫峽谷音樂會，邀請國際知名大提琴家張正傑老師，攜手國內頂尖男高音王典、女高音蔣啟真、小提琴家林天吉、小提琴家歐之瑀及中提琴家徐曉虹等人演繹多首經典曲目，悠揚的旋律迴盪在峽谷間，嘉義縣長翁章梁受邀出席，他說1個小時的音樂饗宴令人難忘，邊聽頭上還有夜鷺、老鷹盤旋，是大自然與古典樂的絕妙結合。

交通部觀光署副署長林信任表示，西拉雅國家風景區以其豐富的水資源和壯麗的自然景觀聞名，建立「西拉雅 5 COOL」品牌，本年度率先推出曾文水庫峽谷音樂會，串連水庫周邊景點及漂流木小提琴等地方創生元素，達成兼顧永續與觀光的目標。

西拉雅管理處徐振能處長說，夕陽灑落下的曾文水庫湖面波光粼粼，大自然與音樂藝術的無縫融合震撼心靈，場面很美，之後每週二下午1點30分曾文水庫遊艇公司也會推出特定航班，讓曾文水庫的自然景觀與音樂藝術持續對話，為更多人帶來美好與感動。

翁章梁表示，嘉義縣大埔鄉是絕美的世外桃源，是很多人口耳相傳的秘境之一，幾年前和平村長至義大利克雷莫納小鎮觀摩學習，回國後攜手製琴老師及居民們一起動手「化腐朽為神奇」，將漂流木製成小提琴，成為台灣在地製作小提琴的秘密基地，大埔擁有無法複製的水庫美景和人文藝術，如此獨特的自然和文化交織，具有成為不可取代的觀光村落的極大潛力。

活動第二天將有小提琴家康妮媚偕同長笛曹力文、小提琴潘亭如、中提琴陳怡玲及大提琴江瑜庭，結合自然景觀跨界演出，將古典曲目加入現代的編曲、電子元素，讓耳熟能詳的優雅古典音樂蛻變新樣貌，帶給觀眾前所未有的視覺、聽覺雙重饗宴。