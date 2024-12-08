　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

曾文水庫峽谷音樂會　自然景觀與音樂藝術跨界結合

▲▼ 曾文水庫峽谷音樂會 聽覺、視覺雙重饗宴 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲ 曾文水庫峽谷音樂會 聽覺、視覺雙重饗宴 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處舉辦曾文水庫峽谷音樂會，邀請國際知名大提琴家張正傑老師，攜手國內頂尖男高音王典、女高音蔣啟真、小提琴家林天吉、小提琴家歐之瑀及中提琴家徐曉虹等人演繹多首經典曲目，悠揚的旋律迴盪在峽谷間，嘉義縣長翁章梁受邀出席，他說1個小時的音樂饗宴令人難忘，邊聽頭上還有夜鷺、老鷹盤旋，是大自然與古典樂的絕妙結合。

▲▼ 曾文水庫峽谷音樂會 聽覺、視覺雙重饗宴 。（圖／嘉義縣政府提供）

交通部觀光署副署長林信任表示，西拉雅國家風景區以其豐富的水資源和壯麗的自然景觀聞名，建立「西拉雅 5 COOL」品牌，本年度率先推出曾文水庫峽谷音樂會，串連水庫周邊景點及漂流木小提琴等地方創生元素，達成兼顧永續與觀光的目標。

▲▼ 曾文水庫峽谷音樂會 聽覺、視覺雙重饗宴 。（圖／嘉義縣政府提供）

西拉雅管理處徐振能處長說，夕陽灑落下的曾文水庫湖面波光粼粼，大自然與音樂藝術的無縫融合震撼心靈，場面很美，之後每週二下午1點30分曾文水庫遊艇公司也會推出特定航班，讓曾文水庫的自然景觀與音樂藝術持續對話，為更多人帶來美好與感動。

▲▼ 曾文水庫峽谷音樂會 聽覺、視覺雙重饗宴 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁表示，嘉義縣大埔鄉是絕美的世外桃源，是很多人口耳相傳的秘境之一，幾年前和平村長至義大利克雷莫納小鎮觀摩學習，回國後攜手製琴老師及居民們一起動手「化腐朽為神奇」，將漂流木製成小提琴，成為台灣在地製作小提琴的秘密基地，大埔擁有無法複製的水庫美景和人文藝術，如此獨特的自然和文化交織，具有成為不可取代的觀光村落的極大潛力。

▲▼ 曾文水庫峽谷音樂會 聽覺、視覺雙重饗宴 。（圖／嘉義縣政府提供）

活動第二天將有小提琴家康妮媚偕同長笛曹力文、小提琴潘亭如、中提琴陳怡玲及大提琴江瑜庭，結合自然景觀跨界演出，將古典曲目加入現代的編曲、電子元素，讓耳熟能詳的優雅古典音樂蛻變新樣貌，帶給觀眾前所未有的視覺、聽覺雙重饗宴。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／章立衡公開劉家昌告別式　家屬打臉切割！
恩師瓊瑤過世　古巨基唱〈好想好想〉痛哭失聲
半夜3點上工！　台中城市馬拉松攤販總召「休息一下」猝死
LINE手機新功能「訊息秒變色」　超強變化！萬人狂玩：這好酷
快訊／中山美穗解剖　死因出爐
劉家昌癌逝　章立衡發聲「求送最後一程」
快訊／內湖男返家　見「母姊雙亡」陳屍臥房嚇傻

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉義縣農民節慶祝大會　表揚178位傑出農民

嘉義縣烘焙衛生輔導　21家業者60件餡料及成品通過檢驗

曾文水庫峽谷音樂會　自然景觀與音樂藝術跨界結合

2024《經典之聲》台東青少年弦樂團年度音樂會　完美落幕

「2024台東光祭」落幕　45天展期逾6萬人次

台中半程馬拉松2萬人起跑　跑者合捐40萬元做公益

農村控窯派對鹿野熱鬧登場　金牌社區與休閒農業區共襄盛舉

分享「那些句點之後的事」　台南市外勤記者學會邀林品睿演講

奪冠得百萬！台彩威力盃全國少棒賽花蓮開打　全台21支球隊逐冠

訂好車票住宿！花蓮跨年演唱會首波卡司出爐　人氣天團接力飆唱

周杰倫寵粉「邊唱邊簽名在粉絲頭上」　她曝昆凌暖舉許願：寫〈可愛老婆〉給她！

周杰倫大巨蛋合體動力火車　「有人沒買到票～有人去下水道～」

周杰倫合體動力火車：有人去下水道～　林書豪走音遭虧「還是打籃球吧」

4大胃王嗑光20KG炒麵　店家驚呆狂拍：嚇S人喔

看周杰倫演唱會「門票不見」　竟被家中幫傭誤當垃圾丟掉

起床腳邊多毯子！調監視器查看 爸媽見孝女貓貼心舉動：沒白疼了

枕邊狗陪睡背對大嘆氣　媽傻眼：是有多無奈？

江蕙現身大巨蛋挺周杰倫！　他親自下台迎接合唱〈星晴〉

劉子銓驚喜現身為趙小僑慶生　典典寶寶萌唱生日快樂獻親親

王傳一拍親密戲「最清楚她身體」　五度搭檔賴雅妍...女兒有陰影？

嘉義縣農民節慶祝大會　表揚178位傑出農民

嘉義縣烘焙衛生輔導　21家業者60件餡料及成品通過檢驗

曾文水庫峽谷音樂會　自然景觀與音樂藝術跨界結合

2024《經典之聲》台東青少年弦樂團年度音樂會　完美落幕

「2024台東光祭」落幕　45天展期逾6萬人次

台中半程馬拉松2萬人起跑　跑者合捐40萬元做公益

農村控窯派對鹿野熱鬧登場　金牌社區與休閒農業區共襄盛舉

分享「那些句點之後的事」　台南市外勤記者學會邀林品睿演講

奪冠得百萬！台彩威力盃全國少棒賽花蓮開打　全台21支球隊逐冠

訂好車票住宿！花蓮跨年演唱會首波卡司出爐　人氣天團接力飆唱

以軍向戈蘭高地派兵　部隊進入軍事緩衝區

嘉義縣農民節慶祝大會　表揚178位傑出農民

快訊／章立衡公開劉家昌告別式　家屬打臉切割：章姓男子與劉家無關

無緣巴黎奧運曾想放棄　小可愛林呈璟世錦賽摘銅有收穫

榮耀號故障旅客滯留　明沖繩回台機票賣完

租8年套房！房東「便宜82萬賣他」　台中男卻超抖

「老公不願接下班」她果斷離婚！　網見細節力挺：恭喜脫離苦海

嘉義縣烘焙衛生輔導　21家業者60件餡料及成品通過檢驗

鵜鶘砍將英格雷復出第2場又退場　腳踝嚴重扭傷退場

屏東市機場外環道轎車撞爛燒成火球　駕駛慘死身分待查

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

地方熱門新聞

台南市肉鵝場檢出禽流感動保處撲殺處置

新總館聖誕樹首次嘗試綠能點燈

麻警前進大山國小暨社區聯合運動會宣導

綠營女議員候補喊「台灣應考慮戒嚴」　刪文仍被灌爆

小北百貨雙12、聖誕限定大杯咖啡買一送一

展菱科技企業捐贈台南市消防局幫浦消防車

台南做工行善團服務檢討暨交流分享感恩餐會

台南山上花園水道博物館補植櫻花打造浪漫

嘉義鐵高全國首創　「中路式工法」跨越陸橋

台南做工行善團愛心修繕助弱勢

法拍BMW油電車下殺5折　12／3登場

「閃耀新北 1314」跨河煙火　星空夜祈2025安定繁榮

嘉義市中山路銀樓蟬聯「地王」　每坪104萬

國際友善城市　花蓮推3化政策鏈接全球

更多熱門

相關新聞

康芮帶來大雨！曾文水庫連2天調節性放水

康芮帶來大雨！曾文水庫連2天調節性放水

颱風康芮來襲豐沛雨量，帶來大量進水，全台最大水庫曾文水庫昨（31日）上午11時起及今天凌晨1時起，連2日進行調節性放水，1日凌晨1時起以750.00立方公尺/秒左右放水，目前曾文水庫水位229.89公尺，蓄水量99.59％，50267萬噸。

康芮豪雨炸裂　蔣公銅像「水上漂」！

康芮豪雨炸裂　蔣公銅像「水上漂」！

嘉義中埔地震14所學校災損　颱風又逼近

嘉義中埔地震14所學校災損　颱風又逼近

翁章梁攜手施振榮　培養文化科技人才

翁章梁攜手施振榮　培養文化科技人才

人工智慧暨物聯網展　嘉義縣秀無人機整合實力

人工智慧暨物聯網展　嘉義縣秀無人機整合實力

關鍵字：

曾文水庫峽谷音樂會翁章梁徐振能西拉雅風景管理處

讀者迴響

熱門新聞

遭名導射後不理！女星轉拍三級片爆紅...驚人近況曝

伍佰上海演出被狂罵「上百粉絲逼退票」！超扯原因曝光

快訊／10級強風來了　4縣市豪大雨

遊日注意！東京等地驚爆「蘋果病」疫情升溫

周杰倫認出24年歌迷「還喊出名字」

全民都猜錯！周杰倫第三場嘉賓竟是她

美國海軍二戰以來最激烈戰鬥

「大家都不戴口罩了」　台大醫示警1病恐大流行

RAP男點〈告白氣球〉得罪周杰倫粉絲！身分曝光了

一晚沒戴大戰3次！女星19歲遭騙色拍三級片洩憤

新崛江「被人潮塞爆」！在地人超感動

「0度線」恐逼近　挑戰首波強烈冷氣團時間曝

周杰倫問「吳宗憲怎沒來」本人給答案

即／台中城市馬拉松「攤販總召」搶救無效亡

20歲台灣男子在柬埔寨連開71槍！　長相、姓名被公開

更多

最夯影音

更多

周杰倫寵粉「邊唱邊簽名在粉絲頭上」　她曝昆凌暖舉許願：寫〈可愛老婆〉給她！

周杰倫大巨蛋合體動力火車　「有人沒買到票～有人去下水道～」

周杰倫合體動力火車：有人去下水道～　林書豪走音遭虧「還是打籃球吧」

4大胃王嗑光20KG炒麵　店家驚呆狂拍：嚇S人喔

看周杰倫演唱會「門票不見」　竟被家中幫傭誤當垃圾丟掉

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面