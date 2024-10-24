翁章梁攜手施振榮簽訂MOU 　培養文化科技人才

▲▼ 「CulTech+1」競賽頒獎，翁章梁與施振榮攜手簽訂人才培育MOU 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣文化觀光局與文化科技發展協會合辦 「CulTech+1 文化科技共創集智創意提案競賽」，23日在沈浸藝術展演場域「双融域」舉行頒獎典禮，嘉義縣長翁章梁與前宏碁董事長暨現任文化科技發展協會理事長施振榮共同頒獎，雙方在活動中暢談科技議題，同時簽署文化科技人才培育合作意向書MOU，期望培育更多人才，推動文化科技創新。

數位發展部數位產業署積極推動「地方文化特色整合 5G 應用與落地計畫」，「CulTech +1 文化科技競賽」屬計畫其中一環，在文化科技領域推動5G技術，並培育相關人才。

今年競賽題目結合嘉義縣的國立故宮博物院南部院區、台糖雲嘉區處蒜頭糖廠、新港培桂堂、大林萬國戲院四大文化場域合作，透過「場域出題、新創解題」的共創模式，吸引近50組團隊參加，各團隊以不同科技賦予空間新價值，同時兼具趣味性與意義。

頒獎結束後，由翁章梁、施振榮進行對談，探討文化科技如何驅動城市發展，以及AI時代人才培育的關鍵，給予參賽者極大鼓勵。

翁章梁表示，新興科技應用在文化場域後，可為文化賦予新意義，也活化這些空間。這次競賽結合嘉義縣多個景點，由各團隊改善管理與導覽系統，又或是以景點為題進行藝術創作，都能為觀眾帶來全新體驗。

翁章梁也說，這次提案競賽經費由政府提供，如今與文化科技發展協會簽訂培育人才合作備忘錄，期望未來能與企業界攜手合作，透過政府與企業的力量培養更多人才，讓他們的才華被更多人看見。

施振榮指出，要讓新科技與新觀念廣泛普及，最關鍵的是長期推動，推動過程中經費來源固然重要，但更重要的是投入充足的人力，透過多元視角培育人才。藉由各種提案競賽創造成功案例，這些案例都能激發更多創造的動能，為社會帶來新氣象。