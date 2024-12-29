嘉義市全國首創！使用電子票證及行動支付　整年免費搭乘市公車

▲嘉義市推2024、2025年公車免費搭 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市首創全國，最有感的公共運輸政策「使用電子票證及行動支付，免費搭乘市區公車，並享公共自行車前30分鐘騎乘優惠」，延續一整年，2025免費搭公車，載您搭好、騎滿、嘉幸福。

最美的市區公車就在嘉義，移動的城市風景「電動公車」上路迄今，收到民眾滿滿好評，市府依據搭乘需求新增市區公車及幸福巴士站點及增設候車亭，以提供民眾更友善、方便的候車環境；另學生、上班族的通勤幫手-公共自行車，市府為提升民眾借還車之便利性，依據使用者大數據分析，於今(113)年增加50站、385輛車，總站點數達196站、1,486輛車。

▲免費搭乘市區公車，並享公共自行車前30分鐘騎乘優惠」 。（圖／嘉義市政府提供）

市區公車今(113)年搭乘人次連續6年成長，近75萬搭乘人次；公共自行車使用人次逾623萬，平均周轉率4.15轉，為非六都第一名；台灣好行【光林我嘉線】更連續三年榮獲交通部觀光署評鑑績優路線「優等」獎，透過數據分析及滿意度調查，持續優化服務，與您攜手搭(騎)乘最友善、便捷及安全的嘉義城市之旅。

交通處表示，本市為雲嘉嘉生活圈公共運輸最完整、路線涵蓋率最密集的縣市，一直以來不斷增加公共運輸站點、班次，增設公共自行車站點，加密補白；以公共自行車為例，目前嘉義以南縣市都採同系統，租借跨區免收調度費，以期滿足更多使用者需求，服務更多市民朋友。

即日起至2025年12月31日止，本市市區公車(含公共自行車)使用電子票證及行動支付，皆享免費搭乘；公共自行車前30分鐘優惠10元，本市公共運輸服務歡迎下載「愛嘉義APP」及嘉義市政府交通處網站-大眾運輸服務(https://traffic.chiayi.gov.tw/) 查詢。