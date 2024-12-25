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嘉義2025跨年晚會登場　金曲樂團滅火器熱力開唱

▲▼ 迎接2025嘉義市跨年晚會 金鐘金曲大集合超強卡司邀您一起來+1 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 迎接2025嘉義市跨年晚會，邀請金鐘金曲超強卡司大集合。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市2025全嘉藝起來跨年晚會，將在12月31日晚間六點正式登場，16組超強卡司熱力開唱，金曲樂團-滅火器樂團Fire EX.、脆樂團與你high翻倒數時刻，邀請所有喜愛嘉義的你一起來迎接2025年。

精彩節目在嘉義市立體育場從晚間六點正式開始，星光熠熠的夜晚閃耀嘉義市，金鐘金曲大集合的超強卡司，金牌主持人陳漢典搭配校園人氣主持人木木，並且由金曲樂團-滅火器樂團Fire EX. 與大家一起狂歡到2024最後一刻，而迎接2025年後的晚會壓軸有金曲雙人組合-Crispy脆樂團及五月天力推最強新女聲-Boom！怪物星人接棒開唱。

除此之外，晚會節目包含偶像潮流新勢力-OPENsi、香港流行音樂霸主-潘宇謙、聲林之王搖滾王子-孫肇谷、嘉義之光人氣歌手-翁鈺鈞、雙金歌王-沈文程、校園人氣唱跳男團-FEniX、金曲歌王-廖士賢、亞洲百大DJ Swallow-妖嬌、音樂選秀實力派唱將-邱軍、美聲組合-安妮塔克以及高人氣樂團-翊太樂團、鄒族女生-Am Band、築夢者街舞等，絕對給你最好看的演出。

黃敏惠市長表示，嘉義市是個溫暖又有愛的城市，每位市民日以繼夜的為這座城市打拼和努力，為家、也為嘉。在歲末年終團圓的日子，嘉義市除了迎接自己的「嘉人」回家，也同樣熱情的張開手歡迎喜愛嘉義市的你一起來「嘉」，一同來現場倒數，彼此說一聲「有嘉真好，回家真好」。黃敏惠市長再次呼籲大家穿好保暖衣物，圍巾、手套做好保暖措施，歡樂迎接2025年並迎接嘉義市建城320+1！

嘉義市政府文化局謝育哲局長表示，復古的體育場夜市也將在12月31日當天限定啟動，從下午五點開始，讓民眾先享受美食。為使活動順利進行，體育場周邊道路將從下午四點起進行道路管制，請民眾特別留意交通路況指示；免費接駁車服務於當日下午17時起至隔日2時(每30分鐘一班)，歡迎多加利用大眾運輸工具。

跨年晚會實況於網路全程直播，並於四季線上官網、四季線上APP、「勇媽阿惠-黃敏惠」臉書、「嘉義+1 We Chiayi」官方Facebook粉絲專頁及YouTube頻道、並於晚間9時起「民視台灣台」(CH152)、MOD(CH317)進行同步轉播精彩節目內容，除了親臨現場與大家一起同歡之外，也可利用線上的方式收看精彩節目。

晚會資訊，敬請關注活動粉絲專頁「嘉義+1 We Chiayi」https://www.facebook.com/WECHIAYI，更多好康及活動資訊不容錯過！

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