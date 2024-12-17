　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

年久失修！嘉義噴水圓環修繕　市政府：投手雕像不會換

▲▼ 嘉義市噴水圓環 。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義市中央噴水圓環預計進行修繕規劃。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市中央噴水圓環為嘉義市重要城市地標，圓環修繕計劃受到許多市民關心。嘉義市政府建設處16日晚間於在城市願景館舉辦首場說明會，由市府建設處長田長沛主持，重申「召開說明會全民參與」、「圓環不會拆」以及「投手雕像不會換」等三大保證。

說明會由中央噴水圓環修繕案的規劃設計單位「綠波國際環境設計公司」說明初步修繕構想，接續綜合討論，說明會並邀請內政部建築研究所張志源副研究員現場就中央噴水圓環的變遷回應民眾提問，議員、里長等民意代表及民眾發言踴躍。

市府則由建設處處長田長沛、工務處處長蘇文崎、交通處處長許啟明、都市發展處許懷群處長、文化局謝育哲局長等市府跨局處主管出席，現場邀請內政部建築研究所張志源服研究員出席，說明市府預定辦理方式與期程，並聆聽議員、里長與里民、文史工作者及市民們對修繕規劃的意見。

▲▼ 嘉義市中央噴水圓環修繕規劃舉辦首場說明會以「在地繼續、民主永續」為題，聚焦「不拆圓環」、「不換雕像」議題 。（圖／嘉義市政府提供）

▲ 嘉義市中央噴水圓環修繕規劃舉辦首場說明會以「在地繼續、民主永續」為題，聚焦「不拆圓環」、「不換雕像」議題 。（圖／嘉義市政府提供）

說明會以「在地繼續、民主永續」為題，建設處田長沛處長說，今(113)年因為中央噴水池設備設施老舊，中央立柱年久失修，機電室經常進水漏電，土方建築也容易漏水，導致水資源浪費等問題，進行修繕規劃設計案。中央噴水圓環是嘉義市重要的公共建設，公民參與是必要環節，市府考量中央噴水池結構、耐用年限及維護管理安全等因素，以保留圓環以及棒球投手雕像為前提，因應城市現代化發展景觀，導入減法設計美學，進行修繕規劃設計。

▲▼ 嘉義市中央噴水圓環修繕規劃舉辦首場說明會以「在地繼續、民主永續」為題，聚焦「不拆圓環」、「不換雕像」議題 。（圖／嘉義市政府提供）

▲ 嘉義市建設處長田長沛就中央噴水圓環修繕規劃進行說明 。（圖／嘉義市政府提供）

田長沛引述嘉義市政府出版嘉義市文獻第22輯張志源老師撰寫「嘉義市中央噴水圓環之變遷」一文表示，中央噴水圓環在日治時期大正2年（1913）設立，配合嘉義水道工程點鑿噴水池，提供了中央圓環的噴水池乾淨水質，使居民在公共遊憩活動時確保了公共衛生，是當時重要的現代化建設。一直到民國58年(1969)嘉義市許世賢市長爭取七彩噴水池的興建，並在隔年10月25日正式啟用。

長達56年期間，中央噴水圓環的基座，從一開始的硓咕石、西式噴泉基座、休憩廣場，一直到1969年以後，嘉義市民記憶中的國父孫中山先生雕像，直至雕像自然風化後，中央噴水圓環開始出現城市的光榮印記，代表嘉義市國際管樂節的管樂小雞、以及KANO棒球投手雕像，這一座城市地標一路走來見證城市文明的進步與城市的重要印記，從一開始的休憩公園到現今重要的交通樞紐，中央噴水圓環的重要性不言可喻。距離前嘉義市市長許世賢民國58年啟動中央噴水圓環規劃設計案至明年114年，又經過了56載，嘉義市政府責無旁貸必須站在歷史的基石上，好好的進行修繕。

民眾於說明會中發言踴躍，有民眾贊同市府提出圓環周邊人行環境改善、改善各路口道路交通標線及優化人行道等的構想，但也擔心圓環周邊機車停車格因而減少；也有民眾提到先前曾有網路問卷，內容提出圓環噴水池兩設計案，引起民眾對於「圓環是否改建？」的疑慮，並想了解圓環修繕一案的預定期程。

▲▼ 嘉義市中央噴水圓環修繕規劃舉辦首場說明會以「在地繼續、民主永續」為題，聚焦「不拆圓環」、「不換雕像」議題 。（圖／嘉義市政府提供）

▲交通處長許啟明說明 。（圖／嘉義市政府提供）

交通處長許啟明說明，市府將針對圓環周邊交通環境進行部份街角擴大、拓寬人行空間等進一步優化工程，未來中山路機車停車格不會取消，圓環周邊畫設的機車停車格約為20格，因圓環周邊有多處停車空間，可透過引導汽車停放周邊停車場、將汽車格改畫設為機車格，滿足機車停放需求。透過工程優化、將違停機車的空間還給行人，以人為本、好行的空間將為商圈繁榮再添助力。

▲▼ 嘉義市中央噴水圓環修繕規劃舉辦首場說明會以「在地繼續、民主永續」為題，聚焦「不拆圓環」、「不換雕像」議題 。（圖／嘉義市政府提供）

▲民眾會議上提問。（圖／嘉義市政府提供）

田長沛處長說明，圓環修繕分為「規劃、設計、發包工程」等三階段，先前網路的問卷為邀請市民提供構想，開放全民參與的初步規劃階段，方案設計是嚴謹過程，問卷中的圖樣僅是提供初步討論方向，絕非設計圖。此外 ，關於招標書中提到設計預計於今年12月底完成、工程則將於明(114)年8月間完成，初步設定時間是為了使投標廠商知悉圓環位於交通重要樞紐，市府希望能減少工程期間造成的衝擊，希望投標廠商能更確實評估工期壓力再投標。但同時，田長沛處長重申，圓環修繕一定會與民眾交流、讓民眾參與後才會進入設計等階段。

市府建設處表示，中央噴水圓環修繕規劃設計案於今年9月19日決標，廠商於一個月後提交規劃報告書，並於今（12月16日）召開第一場說明會，第二場說明會訂於12月18日下午6時30分在嘉義市政府大樓8樓舉行。全案將由市政府於二場說明會中收集民意後，調整規劃報告書內容，後續才會進行工程基本設計、細部設計等階段工作。本場說明會中，除了說明圓環的變遷、圓環硬體修繕項目、圓環初步修繕方案外，也以人本交通為前提，就圓環區域整體人行交通動線的調整簡要說明。

建設處田長沛處長強調，「全民參與」是中央噴水圓環修繕規劃案必要過程，參與民眾對市政府召開說明會傾聽民意表示肯定，發言意見聚焦於保留圓環及KANO棒球投手雕像代表的精神議題，建設處田長沛處長承諾市府將會將大家的意見納入評估。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／台中知名棒球教練疑性侵25人！輕生被攔阻
Fans17賣少女不雅片　小哥哥艾理20萬交保原因曝
快訊／蓋錯票！黃珊珊急道歉、黃國昌面色凝重
快訊／「學姐」黃瀞瑩首遭傳喚！檢調今約談6人　
快訊／黃珊珊蓋錯票！　急問韓國瑜：怎麼辦
喊話對岸多對話少對峙　蔣萬安：多點漁船燈火、少點船艦飛機喧囂
文化幣擴大發放　13-15歲每人600元
快訊／萬那杜7.4強震　氣象署：太平洋地區可能引發海嘯
快訊／萬那杜規模7.4強震！　「海嘯紫色警報」發布
蝦皮「1服務」無預警結束！　大票用戶哀號：小確幸沒了
還沒冷完！周四崩跌剩7度　3千公尺高山有望再下雪

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

屏東產業論壇　網紅柯莉絲汀分享創新行銷策略

酒後駕車一律當場扣牌2年　里港警加強取締酒駕+宣導作為

不怕過站不停！　大台南公車「智慧等車」於紅、藍、綠幹支線上線服務

「保證獲利」又來了　嘉義婦要匯10萬...行員報警駔詐

都市中體驗耕作樂趣！新北大都會公園樂活農園1／6起開放報名

台南永康就業中心歲末感恩徵才　本年度最終場提供近400個職缺

台南崑山中學新任校長就職　引領學校邁向國際教育新格局

年久失修！嘉義噴水圓環修繕　市政府：投手雕像不會換

在地企業挺萍影舞集　「路易十四遊台灣」明年1／19精彩演出

桃園米倉劇場年度開放日推出精彩活動　12／21-22歲末登場

M1A2T來了！台灣戰車戰力終於從80年代跨進21世紀

鰩魚在籃子裡用鼻孔偷瞄人　慌張表情引網笑：求生欲超強

大聲「模仿CL喊歐巴」還拉人中XD　禮貌打招呼被反嗆「太假了吧！」

「八大指南針」揭富二代痴迷酒店妹　砸300萬天天框僅牽手

轎車路口加速險撞斑馬線行人　網見他急跳開：還好反應快

「最喜歡的英文單字？」　老師教一詞：超有深度

羅志祥揭同台蔡依林黑歷史　不敢再脫了：從那一刻封頭！

遭林襄粉絲出征逼道歉 Vicky火大開罵｜20241216 ET午間新聞

台灣啦啦隊「世界盃奪冠」 動作乾淨零失誤全場嗨翻

檢起訴害命司機後2.5小時　陳梅慧親友寒風中送她最後一程

屏東產業論壇　網紅柯莉絲汀分享創新行銷策略

酒後駕車一律當場扣牌2年　里港警加強取締酒駕+宣導作為

不怕過站不停！　大台南公車「智慧等車」於紅、藍、綠幹支線上線服務

「保證獲利」又來了　嘉義婦要匯10萬...行員報警駔詐

都市中體驗耕作樂趣！新北大都會公園樂活農園1／6起開放報名

台南永康就業中心歲末感恩徵才　本年度最終場提供近400個職缺

台南崑山中學新任校長就職　引領學校邁向國際教育新格局

年久失修！嘉義噴水圓環修繕　市政府：投手雕像不會換

在地企業挺萍影舞集　「路易十四遊台灣」明年1／19精彩演出

桃園米倉劇場年度開放日推出精彩活動　12／21-22歲末登場

新北父吸毒後發狂！持牛排要砍兒　21歲兒急噴滅火器逃命求援

快訊／華源將推「上海赴台旅遊團」　蔣萬安：樂見帶動消費刺激

雙城論壇登場　李彥秀讚蔣萬安：綠失去操弄亡國感的政治紅利

快訊／台中知名國小棒球教練疑性侵25人還拍片！欲輕生被攔阻

郭明錤爆輝達利空　GB300、B300過熱爭議大

全文／和平可貴、衝突不智　蔣萬安：盼大陸朋友藉雙城論壇更了解台灣

Fans17驚爆販賣少女不雅片！小哥哥艾理頻喊冤　20萬交保原因曝

尹錫悅「拒收」法庭文件！　南韓憲裁：7天以內必須交出答辯狀

高雄男投資400萬失利！假扮外送員把人砍殘廢　判8年6月賠6264萬

兆豐金ESG表現獲肯定　三度納入DJSI雙指數成分股

今天下單現省1101元！一次帶回2瓶+4包 只要699

地方熱門新聞

鄭姓網紅剪片造謠幼童遭性侵　市府曝驗傷單「根本沒傷」

機捷全線票價10元優惠　明年1/2日起恢復原價

嘉義中埔「哈斯酪梨」　國外引種風味勝進口

老翁遭「假貸款」詐騙　超商店員與東警聯手攔阻

台南重視兒少權益不姑息造謠抹黑市府維護公務員尊嚴

雲林好時光靚市集登場　洪申翰盼支持基層

桃園捷運綠線　113年成果發表暨成果展

閃耀新北1314跨河煙火　11處最佳觀賞點曝光

嘉義噴水圓環修繕　市政府：投手雕像不會換

大台南公車「智慧等車」於紅、藍、綠幹支線上線服務

嘉義縣議長募捐900萬器材裝備

台南崑山中學新任校長就職引領學校邁向新格局

113年全國技能與技藝競賽　桃園再創佳績

桃食安心健康永續嘉年華暨食農聖誕市集　落幕

更多熱門

相關新聞

嘉義鐵高全國首創　「中路式工法」跨越陸橋

嘉義鐵高全國首創　「中路式工法」跨越陸橋

隨著鐵路高架工程墩柱及鐵路橋陸續出現，嘉義市鐵路高架工程近期已進展到重要的關鍵點，就是開始陸續啟動跨越北興、博愛、嘉雄陸橋及垂楊大橋上空的永久軌工程，日前率先由北興陸橋上空完成跨越合攏作業，象徵著這是嘉義市都市縫合的第一針，前、後站都市縫合實質進展又往前邁進了一大步。

嘉義市中山路銀樓蟬聯「地王」　每坪104萬

嘉義市中山路銀樓蟬聯「地王」　每坪104萬

嘉義市花海節盛開7成　花景一次看

嘉義市花海節盛開7成　花景一次看

嘉義市守望相助示範觀摩

嘉義市守望相助示範觀摩

小學校長帶頭霸凌致師輕生還造謠、嘉市官員咆嘯受害家屬　監察院彈劾

小學校長帶頭霸凌致師輕生還造謠、嘉市官員咆嘯受害家屬　監察院彈劾

關鍵字：

嘉義市噴水圓環

讀者迴響

熱門新聞

女作家認了曾做援交！悲苦經歷惹淚

台北馬拉松「長腿姐姐」被直播15分鐘　身分起底大有來頭

空軍飛官遭俘21年拒投降　7位上將今到場參加公祭

柯文哲爆「屯田計畫」想再撈20億　四大罪將起訴

小S愛女Lily曬雅思成績單！真實程度曝

少女吸喪屍煙彈秒昏迷遭2男性侵！

即／5縣市低溫特報！急凍跌破10度

獨／「深海閻王」遭斷腳筋成淫狼　再爆性侵14歲少女

陳華「億萬千金身世」被起底！家產卻一夕蒸發

DK還原台南幼童性侵案　遭網紅夫妻批裝好心

比厚外套還強！冬天騎車「1神物」無敵暖　全場認證

快訊／小哥哥艾理正式發「4點聲明」

最會冷戰星座！TOP 1是人間冰窖

周杰倫開唱「余祥銓台下喝偷渡酒」

林襄疑遭Vicky影射佔位　體育主播點破「用蹭的最快」：沒招了

更多

最夯影音

更多

M1A2T來了！台灣戰車戰力終於從80年代跨進21世紀

鰩魚在籃子裡用鼻孔偷瞄人　慌張表情引網笑：求生欲超強

大聲「模仿CL喊歐巴」還拉人中XD　禮貌打招呼被反嗆「太假了吧！」

「八大指南針」揭富二代痴迷酒店妹　砸300萬天天框僅牽手

轎車路口加速險撞斑馬線行人　網見他急跳開：還好反應快

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面