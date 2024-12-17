年久失修！嘉義噴水圓環修繕　市政府：投手雕像不會換

▲嘉義市中央噴水圓環預計進行修繕規劃。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市中央噴水圓環為嘉義市重要城市地標，圓環修繕計劃受到許多市民關心。嘉義市政府建設處16日晚間於在城市願景館舉辦首場說明會，由市府建設處長田長沛主持，重申「召開說明會全民參與」、「圓環不會拆」以及「投手雕像不會換」等三大保證。

說明會由中央噴水圓環修繕案的規劃設計單位「綠波國際環境設計公司」說明初步修繕構想，接續綜合討論，說明會並邀請內政部建築研究所張志源副研究員現場就中央噴水圓環的變遷回應民眾提問，議員、里長等民意代表及民眾發言踴躍。

市府則由建設處處長田長沛、工務處處長蘇文崎、交通處處長許啟明、都市發展處許懷群處長、文化局謝育哲局長等市府跨局處主管出席，現場邀請內政部建築研究所張志源服研究員出席，說明市府預定辦理方式與期程，並聆聽議員、里長與里民、文史工作者及市民們對修繕規劃的意見。

▲ 嘉義市中央噴水圓環修繕規劃舉辦首場說明會以「在地繼續、民主永續」為題，聚焦「不拆圓環」、「不換雕像」議題 。（圖／嘉義市政府提供）

說明會以「在地繼續、民主永續」為題，建設處田長沛處長說，今(113)年因為中央噴水池設備設施老舊，中央立柱年久失修，機電室經常進水漏電，土方建築也容易漏水，導致水資源浪費等問題，進行修繕規劃設計案。中央噴水圓環是嘉義市重要的公共建設，公民參與是必要環節，市府考量中央噴水池結構、耐用年限及維護管理安全等因素，以保留圓環以及棒球投手雕像為前提，因應城市現代化發展景觀，導入減法設計美學，進行修繕規劃設計。

▲ 嘉義市建設處長田長沛就中央噴水圓環修繕規劃進行說明 。（圖／嘉義市政府提供）

田長沛引述嘉義市政府出版嘉義市文獻第22輯張志源老師撰寫「嘉義市中央噴水圓環之變遷」一文表示，中央噴水圓環在日治時期大正2年（1913）設立，配合嘉義水道工程點鑿噴水池，提供了中央圓環的噴水池乾淨水質，使居民在公共遊憩活動時確保了公共衛生，是當時重要的現代化建設。一直到民國58年(1969)嘉義市許世賢市長爭取七彩噴水池的興建，並在隔年10月25日正式啟用。

長達56年期間，中央噴水圓環的基座，從一開始的硓咕石、西式噴泉基座、休憩廣場，一直到1969年以後，嘉義市民記憶中的國父孫中山先生雕像，直至雕像自然風化後，中央噴水圓環開始出現城市的光榮印記，代表嘉義市國際管樂節的管樂小雞、以及KANO棒球投手雕像，這一座城市地標一路走來見證城市文明的進步與城市的重要印記，從一開始的休憩公園到現今重要的交通樞紐，中央噴水圓環的重要性不言可喻。距離前嘉義市市長許世賢民國58年啟動中央噴水圓環規劃設計案至明年114年，又經過了56載，嘉義市政府責無旁貸必須站在歷史的基石上，好好的進行修繕。

民眾於說明會中發言踴躍，有民眾贊同市府提出圓環周邊人行環境改善、改善各路口道路交通標線及優化人行道等的構想，但也擔心圓環周邊機車停車格因而減少；也有民眾提到先前曾有網路問卷，內容提出圓環噴水池兩設計案，引起民眾對於「圓環是否改建？」的疑慮，並想了解圓環修繕一案的預定期程。

▲交通處長許啟明說明 。（圖／嘉義市政府提供）

交通處長許啟明說明，市府將針對圓環周邊交通環境進行部份街角擴大、拓寬人行空間等進一步優化工程，未來中山路機車停車格不會取消，圓環周邊畫設的機車停車格約為20格，因圓環周邊有多處停車空間，可透過引導汽車停放周邊停車場、將汽車格改畫設為機車格，滿足機車停放需求。透過工程優化、將違停機車的空間還給行人，以人為本、好行的空間將為商圈繁榮再添助力。

▲民眾會議上提問。（圖／嘉義市政府提供）

田長沛處長說明，圓環修繕分為「規劃、設計、發包工程」等三階段，先前網路的問卷為邀請市民提供構想，開放全民參與的初步規劃階段，方案設計是嚴謹過程，問卷中的圖樣僅是提供初步討論方向，絕非設計圖。此外 ，關於招標書中提到設計預計於今年12月底完成、工程則將於明(114)年8月間完成，初步設定時間是為了使投標廠商知悉圓環位於交通重要樞紐，市府希望能減少工程期間造成的衝擊，希望投標廠商能更確實評估工期壓力再投標。但同時，田長沛處長重申，圓環修繕一定會與民眾交流、讓民眾參與後才會進入設計等階段。

市府建設處表示，中央噴水圓環修繕規劃設計案於今年9月19日決標，廠商於一個月後提交規劃報告書，並於今（12月16日）召開第一場說明會，第二場說明會訂於12月18日下午6時30分在嘉義市政府大樓8樓舉行。全案將由市政府於二場說明會中收集民意後，調整規劃報告書內容，後續才會進行工程基本設計、細部設計等階段工作。本場說明會中，除了說明圓環的變遷、圓環硬體修繕項目、圓環初步修繕方案外，也以人本交通為前提，就圓環區域整體人行交通動線的調整簡要說明。

建設處田長沛處長強調，「全民參與」是中央噴水圓環修繕規劃案必要過程，參與民眾對市政府召開說明會傾聽民意表示肯定，發言意見聚焦於保留圓環及KANO棒球投手雕像代表的精神議題，建設處田長沛處長承諾市府將會將大家的意見納入評估。