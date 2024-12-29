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詐團魔爪伸向民代藝人　假檢警「協助隱匿金流」多名議員險遭騙

▲▼刑事局外觀空景。（圖／記者吳杰澄攝）

▲圖為刑事局外觀。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導

日前台南、高雄地區多名民意代表收到臉書詐騙訊息「檢調已暗中調查你的助理費」，並留下QR Code連結到封閉社群媒體，詐團佯稱檢警人員，對被害民代表示可以協助隱匿金流，成為假檢警詐欺魔爪伸向民意代表的案例，也充分顯示詐團連台灣司法新聞案例都所知甚詳，利用時事情境使高雄、台南多位議員陷入錯誤判斷，所幸經報警查證後未有實際損失。

另外包含資深藝人譚艾珍也遭詐團以假檢警行騙，誤以為自己是在協助辦案，須遵守「偵查不公開」原則，因此沒和家人商量，就到台北面交98萬元現金給詐團，所幸第二次要面交110萬遭警員巡邏攔阻。

刑事局29日藉上述案例呼籲，並說明「偵查不公開」，司法機關不會私下告知在偵辦你，也不會要求涉嫌人「把錢轉到監管帳戶」，若提及「偵查不公開，家人也不可分享」就是詐團話術的典型徵兆。譚艾珍女兒也公開發文呼籲「檢察官主動聯絡都是詐騙」，正是防詐最佳基本觀念。

刑事局偵九大隊曾破獲詐欺集團斥資給電信商的簡訊儲值費，1年高達新台幣1億元，也曾查獲詐團結合AI語音機器人，撥打電話給民眾後，篩選出易受騙民眾，再寄發簡訊詐騙。

刑事局預防科分析上述犯罪趨勢，發現這類盛行的電信詐欺手法，近期轉移到臉書等社群媒體，警方希望社群媒體也應主動攔阻此類明顯為詐騙的訊息貼文，民眾聽見詐欺關鍵字，像是「偵查不公開，別告訴他人」、「監管帳戶」、「秘密協助收款」，就必須認知這些都是詐團技倆。

警方建議民眾遭遇上情，都可詢問派出所或撥打165反詐騙查詢，在網路、電信上遇到「不能說的小秘密」，都請先詢問附近的派出所，基層警員更要有同理心、耐心、細心，協助民眾打消恐懼意念或不切實的投資幻想。

刑事局提醒民眾，AI網路科技時代，除了手機簡訊，各網路平台訊息均有可能是詐團造假，只要談及錢、帳戶、提款卡等重要個人資料，民眾應養成先向165反詐騙諮詢專線詢問，就能有效避免財產損失。

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