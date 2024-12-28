2025年2大財經關鍵字「川普、AI」　左右明年經濟

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2025年2大財經關鍵字「川普、AI」　專家：明年就是非常不確定

▲▼川普。（圖／路透）

▲川普還沒上任，但拜登宣布對中國製造的成熟製程半導體發動「301調查」，將耗時數月，意即是否對中國晶片課徵更高關稅，將由川普定奪。（圖／路透）

文／中央社

2024年即將落幕，並迎來嶄新的一年，雖然充滿機會，但也存在變數。國內智庫與學者一致認同，2025年最大挑戰就是uncertainty（不確定性），美國新任總統川普及人工智慧（AI）則是左右明年經濟的關鍵字。

近期國內主要智庫機構紛紛發布經濟預測，在今年4.27%的高經濟成長率下，明年仍有3.03%至3.29%的水準，但都認為現在要預測2025年經濟成長率，難度很高，因為明年變數太多，且經濟局勢並非操之在我。

「最近一個月，我有很多機會跟國外的駐華代表、學界交流，大家共識為明年就是uncertainty、非常不確定」，中研院副院長彭信坤表示，川普未來1個月就會上任，作風難以捉摸，導致預測明年經濟走勢成為高度挑戰。

中研院經濟所合聘研究員林常青分析，明年最關鍵變數是川普上任後的貨幣、貿易政策動向，川普講求美國利益優先，提倡單邊主義，在經濟政策上，預計對美國國內減稅、對外增加關稅，然而，實施關稅是否引發其他國家採取報復措施，進而導致國際貿易環境惡化，減緩全球經濟成長，是全球各國的共同擔憂。

中信金控首席經濟學家林建甫推估川普政府就任後的政策執行順序及影響，認為2025年1月20日川普就職後，可能立即退出巴黎氣候協定，並擴大對以色列支持。

2025年上半年，林建甫認為川普將實踐移民及關稅政策，大規模驅逐非法移民，並對中國等國家加徵關稅，一旦他國報復，貿易戰便硝煙四起；到了下半年，美國國會應可通過川普的減稅政策，此舉有利於支撐美國景氣。

值得注意的是，川普還沒上任，但美國總統拜登23日宣布對中國製造的成熟製程半導體發動「301調查」，過程將耗時數月，意即是否對中國晶片課徵更高關稅，將由川普定奪。

台經院產經資料庫研究總監暨研究員劉佩真分析，先前美國打壓主軸在於先進製程及高階晶片，如今把目標轉向成熟製程，應是因為中國考量先進製程發展受阻，轉而投注心力在第三類半導體及成熟製程，可以預見，中國晶圓廠擴充後，未來產能大幅增加，將使全球半導體成熟製程出現超額供給，陷入殺價競爭局面。

劉佩真認為，美國現階段祭出301條款，目的是以關稅阻擋中國未來成熟製程大量進入美國市場。

從此角度來看，或許會覺得對台灣有利，因為台廠迎來轉單效益，且在中國價格戰之下，可以鬆一口氣。但劉佩真提醒，長遠來看，其他國家態度才是重點，因為英飛凌（Infineon）、恩智浦（NXP）和意法半導體（STMicroelectronics）等歐洲三大電腦晶片製造商還是持續在中國進行投資，或與當地業者合作，歐洲對中強硬程度沒有像美國那麼明顯，「歐洲未來態度，是我們目前要密切觀察的」。

2025年兩大財經關鍵字，除了川普，另一個便是AI。根據中經院2024年下半年調查，廠商為了跟上AI浪潮，28.7%製造業者回報產品「已經參與」AI供應鏈或正「規劃準備」研發AI產品，並進入相關供應鏈。中經院院長連賢明認為，廠商積極把握產業趨勢，加上AI動能持續，明年應是機會與風險並存的一年。

台經院院長張建一也指出，2025年AI仍是主流，今年AI熱潮集中在B2B、伺服器相關，傳產比較辛苦，如果明年AI效益擴散至B2C，傳產便能同步受惠，因為AI伺服器與傳產關聯較少，但當應用擴及AI PC、AI手機，有利於帶動傳產。

林常青則提出另個看法，他表示，川普要求台灣國防支出占國內生產毛額（GDP）比重拉高至10%，難度非常大，不妨思考有無其他合作方式，除了對美進口原物料、增加軍購，全球對AI供應鏈晶片需求持續之下，台灣電子供應鏈是否赴美、移動幅度多少，這或許是可以思考、觀察的部分。

展望2025年，國內主要智庫均強調變數很大，但以現有條件看來，台灣明年景氣可樂觀看待。中研院經濟所更以「乘蛇化機」形容，在新興科技應用需求持續、廠商積極擴大投資支撐下，只要能夠靈巧應變，便能夠化風險為轉機，維繫經濟成長動能。

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