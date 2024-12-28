防詐！內政部籲申請「地籍異動即時通」　劉世芳：第一時間掌握異動

▲內政部呼籲民眾申請「地籍異動即時通」防詐。（圖／內政部提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

內政部為防範民眾名下的不動產土地，遭不法份子誘騙去抵押貸款，最終導致財產損失的悲劇，內政部長劉世芳今（28日）表示，建議民眾申請內政部「地籍異動即時通」的服務。她進一步說明，該服務能讓民眾在第一時間掌握自身不動產異動的情形，如確認非本人申請案件時，得及時向地政事務所提出異議，攔阻產權異動。

近年來，發生多起不法份子勾結專業人士誘騙民眾將名下房地產抵押貸款，造成財產損失，對此，內政部長劉世芳提醒，不動產價值高，容易成為不法人士覬覦鎖定的目標，民眾須提高警覺，避免落入詐騙話術陷阱。

此外，劉世芳建議民眾可申請「地籍異動即時通」的服務，在不動產有被申請買賣、贈與、調解移轉或設定抵押權登記等異動時，所有權人及指定的1位對象，譬如家人，就能即時收到簡訊或電子郵件通知。

若民眾第一時間發現非本人申請案件時，劉世芳指出，得及時向地政事務所提出異議，攔阻產權異動，守護民眾不動產產權。劉世芳還點出，「地籍異動即時通」的服務，自2016年推出以來，截至今年第3季已累積28.5萬人申請，顯示民眾對於不動產防詐通知的需求，且防詐意識抬頭。

劉世芳表示，「地籍異動即時通」除可就近到任一地政事務所臨櫃申請外，在新取得不動產申辦買賣等移轉登記時，也可以併土地登記案件提出申請，或是使用自然人憑證或工商憑證於地政司「數位櫃臺」網站免費申請，讓產權多一層保障。

最後，劉世芳強調，她要再次提醒民眾，若遇到可疑之情形，請撥打24小時的165反詐騙諮詢專線求證，避免輕易將房地產設定抵押，防止上當受騙。