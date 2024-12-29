　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普就職預計發22萬張門票　傳統典禮8大看點一覽

▲▼ 美國總統當選人川普與副手范斯（JD Vance）。（圖／達志影像／美聯社）

▲圖為美國總統當選人川普與副手范斯（JD Vance）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者石秀娟華盛頓29日專電

美國總統當選人川普將於1月20日就職，位於國會山莊西側露台的就職典禮舞台正在搭建，主辦單位「國會正副總統就職典禮聯合委員會」自1月起，將透過國會議員發出門票，約22萬張。

再過3週，川普（Donald Trump）將再度就任，成為美國第47位總統。川普也是美國第45位總統，2020年連任之役敗給拜登（Joe BIden），如今創下132年來未能連任、卻再度當選的紀錄。范斯（JD Vance）也將就任副總統。

「第60屆美國總統就職典禮」由「國會正副總統就職典禮聯合委員會」（Joint Congressional Committee on Inaugural Ceremonies）主辦。該委員會成員為兩黨的參眾議院領袖。委員會5月決定，典禮依傳統在國會山莊西側露台舉行。

根據主辦單位的資料，典禮主舞台可容納約1600人，包括川普、范斯的家人、歷任總統與其夫人，聯邦參眾議員、最高法院大法官、外交使節團、內閣成員及被提名人、國防部各軍種最高階軍官組成的參謀首長聯席會議、州長等貴賓。

此外，主舞台旁的看台可再容納上千人。主辦單位表示，1月起將透過國會議員向其選區選民發出觀禮門票，約22萬張。同時，面對主舞台的國家廣場（National Mall）也將架設大型螢幕，供未能取得門票的民眾同步參與。

這屆就職典禮適逢黑人民權運動領袖馬丁．路德．金恩（Martin Luther King）的紀念日（固定為1月的第3個星期一）。美國自1937年起，依修憲條文將總統就職由3月4日提前到1月20日，以縮短將卸任總統的跛鴨任期。

主辦單位尚未公布典禮的流程，但指出，立國200多年來雖已有不少演變，仍然承襲主要的傳統與禮儀，展現依憲政體制和平轉移政權的精神。

根據主辦單位及相關資訊，就職日依序有8項看點，歷次典禮也留下不少故事。

一、現任總統陪總統當選人前往國會就職總統就職典禮多數在國會山莊舉行，而非白宮。總統當選人當天先抵達白宮，現任總統在白宮迎接，短暫會面後，現任總統陪總統當選人前往國會山莊。

美國1800年遷都華府，1801年上任的傑佛森（Thomas Jefferson）是首位在國會山莊就職的總統，當時國會山莊還沒完全完工，住附近的傑佛森步行前往就職。

現任總統陪總統當選人前往就職始於傑克森（Andrew Jackson）1837年交接給范布倫（Martin Van Buren）時，當年兩人共乘一輛以海軍「憲法號」（U.S.S. Constitution）木材打造的馬車前往國會山莊。海斯（Rutherford B. Hayes）在1877年則創下先到白宮與現任總統會合後再前往國會山莊的先例。

二、副總統當選人宣示就職在就職舞台上，副總統先於總統宣示。這是1937年後才做的改變。在那之前，副總統（同時是參議院議長）都是在參議院內宣示就職，當時國會與總統、副總統的就職日同天，當天也是舊國會開會的最後一天。

副總統的誓詞與總統不同。憲法有明定總統的誓詞，副總統則無。

三、總統當選人宣示就職繼副總統後，接著舉行總統宣示，皆由最高法院首席大法官主持。

美國曾在10個不同地點舉行總統就職。傑克森1829年首次舉行戶外就職，在國會山莊東側，該地點舉行總統就職35次之多。雷根（Ronald Reagan）1981年的就職典禮首次改到國會山莊的西側，容納更多民眾，這個傳統也延續至今。

美國有8位總統在任內去世，由副總統繼任，在這些狀況下，宣示就職就簡單許多。麥金里（William McKinley）在1901年遭刺身亡，老羅斯福（Theodore Roosevelt）在律師魏考克斯（Ansley Wilcox）位於紐約州的家中宣示。

四、總統發表就職演說總統宣示後即發表就職演說。歷來最短的演說是華盛頓（George Washington）連任時的演說，僅135字。其次是小羅斯福（Franklin D. Roosevelt）1945年第4次的就職演說，559字，當時二次大戰局勢嚴峻，他在白宮簡單就職。

最長的演說是1841年哈里森（William Henry Harrison）的演說，有8445字。「國會正副總統就職典禮聯合委員會」的官網指出，當天極為寒冷且潮濕。哈里森就職一個月後因肺炎去世，據信是因就職日長時間暴露於惡劣天氣所致。

亞當斯（John Adams）的就職演說有2308字，其中包括一句長達737個字的句子，創下美國總統就職演說中最長句子的紀錄。

五、新任總統送卸任總統離開就職演說後，副總統先陪同卸任副總統離開國會山莊。隨後，新任總統會陪同卸任總統，自國會山莊東側搭乘直升機離開。

六、簽署文件卸任總統離開後，新任總統及其團隊、國會議員到國會山莊參議院議事廳旁的「總統室」（President’s Room），總統將簽署文件，包括提名內閣成員文件、備忘錄、公告或行政命令等。這是雷根1981年開創的傳統，代表迅速履職的決心。

「總統室」建立於1850年代，當時總統與國會同時在3月4日中午上任，舊國會常會在前一天通過許多法案，因此卸任總統常常要晚上前往國會簽署這些法案，有時候需要整晚留在國會。「總統室」平常用於舉辦儀式性活動。

七、就職午宴「國會正副總統就職典禮聯合委員會」自1953年起會在國會舉辦午宴，以新任總統、副總統或委員會主席的家鄉特色美食招待來賓，也反映就職典禮的主題，並致贈象徵性的禮物給總統、副總統，以表示對新政府的祝福。

八、檢閱儀式午宴後，總統與副總統將在國會山莊東側檢閱軍儀隊，之後隨其率領，搭車沿賓州大道返回白宮，接近白宮時，也可能下車與沿路的民眾互動。隨後賓州大道將舉行盛大遊行。總統與副總統及其家人等，會在白宮外的觀禮台觀看遊行。（編輯：周永捷）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
加拿大航空也出事！「輪胎沒展開」機身左傾噴火降落　全機乘客尖
快訊／增至151人罹難　務安機場關閉至元旦
梨泰院後第2場災難！紐時關注「濟州航空墜機」　CNN曝2點令
又是波音737-800！荷航客機起飛爆巨響　轉降後衝出跑道
快訊／林口某社區單親媽13樓墜落　倒臥2樓露台死亡
墜機前「關鍵6分鐘」過程曝！　鳥擊→Mayday→撞牆爆炸

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

濟州航空爆炸有疑點！　當局調閱黑盒子資料「查燃油狀態」

快訊／增至151人罹難　南韓關閉務安機場至元旦

加拿大航空也出事！「輪胎沒展開」機身左傾噴火降落　全機乘客尖叫

現場都是屍體！南韓墜機179人恐全罹難　6年623起「鳥擊」航空事故

快訊／「HBO創辦人」查爾斯多蘭逝世！　享耆壽98歲

快訊／2個黑盒子都找到了！　飛行記錄裝置將揭「重要謎團」

梨泰院後第2場災難！紐時關注「濟州航空墜機」　CNN曝2點令人費解

又是波音737-800！荷航客機起飛爆巨響　轉降後衝出跑道

濟州航空墜機前「關鍵6分鐘」過程曝！　鳥擊→Mayday→撞牆爆炸

川普就職預計發22萬張門票　傳統典禮8大看點一覽

吃早餐變「在地美食」努力還原 遇天使闆娘❤

日寫真女星輪流搬出殺手鐧　發育好遇一困擾：胸部會ㄉㄨㄞ~

法鬥見門沒關好偷跑出去...奴才抓到後打屁屁伺候

貨運車搶快左轉擊落騎士 司機超兇：我轉過來妳還衝

【超級貴冰】去 #杜拜 買冰！一算匯率要快700台幣傻眼

騎士左轉撞對向車！ 機車躺路中遭賓士「硬輾」畫面曝

趙露思「癱坐輪椅送醫」病況嚴重　工作室證實...宣布：暫停所有工作

【李多慧衝小琉球浮潛】淋浴炸「超兇身材」看得臉紅心跳XD

郭富城「踩空跌落舞台」　經紀人報平安：城城沒事

張惠妹〈偷故事的人〉催淚　唱哭台下4萬人

濟州航空爆炸有疑點！　當局調閱黑盒子資料「查燃油狀態」

快訊／增至151人罹難　南韓關閉務安機場至元旦

加拿大航空也出事！「輪胎沒展開」機身左傾噴火降落　全機乘客尖叫

現場都是屍體！南韓墜機179人恐全罹難　6年623起「鳥擊」航空事故

快訊／「HBO創辦人」查爾斯多蘭逝世！　享耆壽98歲

快訊／2個黑盒子都找到了！　飛行記錄裝置將揭「重要謎團」

梨泰院後第2場災難！紐時關注「濟州航空墜機」　CNN曝2點令人費解

又是波音737-800！荷航客機起飛爆巨響　轉降後衝出跑道

濟州航空墜機前「關鍵6分鐘」過程曝！　鳥擊→Mayday→撞牆爆炸

川普就職預計發22萬張門票　傳統典禮8大看點一覽

一出道就入圍金曲4大獎　阿布思發片「背部全裸」超大膽視覺照曝光

管樂節樂團演出成就城市榮耀　嘉市府舉辦國際管樂節感恩餐會 　

濟州航空爆炸有疑點！　當局調閱黑盒子資料「查燃油狀態」

富邦勇士韓籍啦啦隊員首秀　南珉貞「逼」隊友吃臭豆腐意外獲好評

國3土城段3車追撞！占2線道回堵4Km　3人受傷送醫

嘉市環保局呼籲防蟲治本　提醒選擇合格環境用藥

吳淡如弟「朝聖五月天坐第一排」　她急上火線曝來源：不是公關票

快訊／增至151人罹難　南韓關閉務安機場至元旦

加拿大航空也出事！「輪胎沒展開」機身左傾噴火降落　全機乘客尖叫

回顧2024年「全台10大熱門旅遊話題」　赴泰免簽、403地震都上榜

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

國際熱門新聞

快訊／韓消防：除獲救2人　其餘179人恐全罹難

即／南韓客機墜毀　181人生死不明

即／乘客全罹難！消防：救援轉為「遺體搜索」

韓乘客「我該講遺言嗎」下秒失聯

即／濟州航空客機墜毀「乘客國籍」曝光！

濟州航空墜毀62死　空服員獲救最新談話曝

即／韓181人客機機腹著陸「墜毀瞬間」曝！

乘客沾血行李散滿地　現場設臨時停屍間

CNN爆2025最大「黑天鵝」　恐衝擊全球

即／濟州航空失事客機「昨天才剛飛桃園」！

乘客拋飛機外！消防曝煉獄現場：幾乎全死

韓職棒「起亞虎」多名相關人員也在機上！

濟州航空墜機恐179死　5大關鍵整理

快訊／南韓重大空難！　濟州航空道歉了

更多熱門

相關新聞

台積電法說明年1／16登場　聚焦AI、川普上任關稅衝擊

台積電法說明年1／16登場　聚焦AI、川普上任關稅衝擊

台積電法人說明會即將於明年1月16日登場，除未來景氣展望外，由於美國總統當選人川普將於1月20日上任，他主張高關稅等政策對於台積電可能的影響備受市場關注。

CNN爆2025最大「黑天鵝」　恐衝擊全球

CNN爆2025最大「黑天鵝」　恐衝擊全球

美媒：川普有意進行美中高層對話　無意延續官方管道

美媒：川普有意進行美中高層對話　無意延續官方管道

2025年2大財經關鍵字：川普、AI

2025年2大財經關鍵字：川普、AI

超罕見「雙色龍蝦」現蹤！

超罕見「雙色龍蝦」現蹤！

關鍵字：

川普就職北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／韓消防：除獲救2人　其餘179人恐全罹難

趙露思證實罹失語症！「傳訊回3字」惹淚崩

即／南韓客機墜毀　181人生死不明

即／乘客全罹難！消防：救援轉為「遺體搜索」

快訊／柯文哲交保北檢抗告　高院裁定結果曝

韓乘客「我該講遺言嗎」下秒失聯

趙露思癱坐輪椅爸爸發聲了！爆罹重度憂鬱「吸氧拍戲」

即／濟州航空客機墜毀「乘客國籍」曝光！

濟州航空墜機！MBC演藝大賞「決定取消」

濟州航空墜毀62死　空服員獲救最新談話曝

台灣人愛做1行為「在日本超NG」　日本人：會被罵

即／韓181人客機機腹著陸「墜毀瞬間」曝！

乘客沾血行李散滿地　現場設臨時停屍間

快訊／柯文哲交保北檢抗告成功！高院撤銷原裁定理由曝

CNN爆2025最大「黑天鵝」　恐衝擊全球

更多

最夯影音

更多

吃早餐變「在地美食」努力還原 遇天使闆娘❤

日寫真女星輪流搬出殺手鐧　發育好遇一困擾：胸部會ㄉㄨㄞ~

法鬥見門沒關好偷跑出去...奴才抓到後打屁屁伺候

貨運車搶快左轉擊落騎士 司機超兇：我轉過來妳還衝

【超級貴冰】去 #杜拜 買冰！一算匯率要快700台幣傻眼

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面