台東Y2計畫《共創山海沙城好未來》　實踐在地共好願景

▲台東Y2計畫《共創山海沙城好未來》。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東大學師範學院26日於淑真講堂舉辦「USR-台東Y2計畫-共創山海沙城好未來」成果發表會，展現本校師生深耕在地、實踐大學社會責任的豐碩成果。本次成果展將呈現文化資源與休閒產業學系、體育學系、數位媒體與文教產業學系、競技與運動科學學系以及跨領域課程模組的精彩成果。

在數位科技與傳統文化的創新對話中，數位媒體設計學系教師鄭元棓與加路蘭部落哈匿藝術工作室合作，共同策劃「匿在一起」專題展。展覽透過互動遊戲設計，巧妙融入阿美族傳統文化元素，為文化傳承開創嶄新視野。現場更展出學生「燈光藝術創作」、「3D動畫角色」及「文教產業調查實務」等多元課程作品，充分展現數位媒體在文化保存與創新應用的無限可能。

文化資源與休閒產業學系以在地環境為核心，透過導覽解說及休閒產業專題課程，深入探索臺東獨特地景，學生精心編製「沙城的靠山-鯉魚山」及「臺東第一大溪－卑南大溪」解說手冊，將在地自然與人文風貌完整呈現。還採用C-D-I-O教學架構與任務導向學習模式，引導學生發展「地方創生與創新服務」提案，透過深入的旅遊資源盤點，設計出兼具環境教育意義與永續發展理念的特色遊程，實踐聯合國永續發展目標。

在運動教育領域，體育學系致力推動山林海洋人才培育計畫，通過多元環境保育活動提升社區環保意識，並開設整合生態保育、永續發展及在地文化的跨領域課程，培養具備專業實務能力的環境保護人才。競技與運動科學學系秉持「不只是運動員」的理念，規劃原民智慧模組課程，開設原民體育、文化技藝及部落深度旅遊等特色課程，還舉辦為期七天六夜的「競晴釋FUN」營隊，邀請全臺38名國小學童走訪嘉蘭村，親身體驗排灣族文化。此外，透過「運動巴士」計畫，教練親赴偏鄉部落進行體育教學，實踐教育平權，尤其面對今年台東遭逢颱風侵襲，系上師生更展現運動員互助精神，積極參與災後重建工作，與在地社區建立深厚情誼。

師範學院「大學社會責任跨領域課程模組」開創多元學習新局，學生運用podcast形式，以嶄新視角呈現部落與山林的深度連結，還有自主學習設計魯凱族石板屋文化樂高教材及教案，展現跨領域整合的創新成果。

師範學院長賴亮郡表示，USR-Y2計畫長期受到各界肯定，相信新一期計畫必能延續佳績，未來將持續與地方夥伴攜手深耕。山海部落遊憩教育中心主任鄭肇祺強調，計畫影響力已突破場域限制，擴及周邊地區，未來也將透過場域學習投入更多在地服務。數位媒體與文教產業學系主任張嘉玲則指出，專業技術的學習必須紮根在地連結，方能激發具有文化深度的創作內涵。

這次成果展完整呈現台東大學在文化傳承、創新科技與在地實踐的豐碩成果，展現出大學社會責任的使命與願景，為台東的永續發展注入嶄新活力。