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台東最美星空連續3年獲國際肯定　獲2024美國星火獎白金殊榮

▲台東最美星空榮獲2024美國星火獎白金獎。（圖／台東縣政府提供）

▲台東最美星空榮獲2024美國星火獎白金獎。（圖／台東縣政府提供）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府推出品牌活東「台東最美星空」，近日再傳捷報，榮獲美國2024星火獎（SPARK DESIGN AWARDS）白金獎最高榮譽獎項，也是全台唯一白金獎得主。這是活動繼2022年獲得英國倫敦設計大獎銀獎、「2023年亞洲設計大獎」銀獎、「GOV設計大獎銀獎」及「WILD全球設計獎」等國際獎項後，再度獲得國際肯定。台東最美星空系列活動所實踐的永續作為，不只獲獎連連，更以永續觀光感動每一位來到台東的旅客。

台東縣政府表示，美國星火設計⼤獎是2001年由創辦⼈Peter Kuchnicki發起的比賽，迄今已超過20年，是具有代表性的國際設計⼤獎之一，從官方公佈數據顯示，全球進入複審的案件超過200件作品，最終僅有５件獲得白金獎項，而台東最美星空活動就是其中之一，也是體驗類唯一白金獎得主。

交通及觀光發展處指出，台東最美星空系列活動近年來已累積獲得2022年美國創意大獎Muse Creative Award金獎、倫敦設計大獎London Design Awards、第9屆台灣活動卓越獎公共服務類金質獎、2023年交通部觀光署觀光亮點獎「十大活動體驗獎」及「最佳國際推薦獎」等國內、外獎項肯定。近期更獲得BETTER FUTURE賽事單位提名角逐，並榮獲2023年亞洲設計大獎Asian Design Awards銀獎、GOV設計大獎GOV Design Awards銀獎、WILD全球設計獎WILD Design Awards優選獎，讓台東最美星空從城市級競賽一路挺進至國際。

台東最美星空系列活動邁入第七年，於2021年起導入並獲得ISO 20121 永續性活動管理系統驗證後，每年持續落實「永續星空」的品牌，在活動中加入永續環保理念，為臺東建立永續性活動標竿，今年更與屋頂上的天文學家李昫岱博士合作，推出全國唯一的《台東最美星空‧永續賞聆指引》，真正落實臺東處處都是最美星空。2025年活動內容正籌備中，縣府也將持續努力帶領大家走遍台東觀星美地，更多有關「台東最美星空」活動最新消息請見官方FB(https://www.facebook.com/StarryTaitung)或官方IG：starrytaitung_。

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