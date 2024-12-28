「2024童聲歡唱SENAI」台東縣兒童合唱團音樂會登場

▲台東縣兒童合唱團音樂會登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為培養孩子們的藝術素養與自信提供絕佳舞台，「2024童聲歡唱SENAI」音樂會於28日在台東藝文中心演藝廳感動登場，台東縣長饒慶鈴也親臨現場，與在場樂迷一同欣賞這場精彩的音樂盛宴。此次音樂會由臺東縣兒童合唱團呈獻17首經典曲目及地方特色歌曲，帶領聽眾感受童聲的純淨與力量。

饒慶鈴表示，台東縣兒童合唱團自100年成立以來，為喜愛歌唱的孩子們提供了專業的培訓機會，並透過每年一度的音樂會，讓孩子們在舞臺上展現自我。台東縣兒童合唱團成員來自大武國小、嘉蘭國小、新興國小及臺坂國小；其中，嘉蘭國小合唱團在台東縣113學年度學生音樂暨鄉土歌謠比賽中，榮獲「師生鄉土歌謠－臺灣原住民族語系」及「同聲合唱」國小團體組特優的殊榮，將代表台東縣參加全國賽爭取榮譽；新興國小更是連續3年榮獲全國師生鄉土歌謠比賽特優，透過音樂，可以感受到台東豐富的文化底蘊，聆聽來自這片土地的故事。

教育處指出，今年音樂會的主題為「童聲歡唱SENAI」，其中，「SENAI」為排灣族語「唱歌吧」的意思，呼應了合唱團成員中多位來自排灣族的孩子，他們用純真無瑕的童聲，為我們帶來一場融合傳統歌謠與多元文化元素的音樂盛宴，並展示深厚的在地文化背景與音樂特色。除了經典歌曲外，音樂會也帶來地方特色的傳統歌謠，並融合多元文化元素，向觀眾展示台東深厚的文化底蘊。演出中，地方特色的歌謠與經典音樂，帶領聽眾陶醉在音樂的美妙，並感受臺東豐富的文化魅力。

教育處長蔡美瑤說明，台東縣兒童合唱團是提供培養美育的歌唱天地，由台東大學教授郭美女擔任藝術總監，並透過專業師資團隊的指導，培育孩子們在音樂上的涵養。兒童合唱團平時於校內練習，每月一次由專車接送至大武國小團練。

此次音樂會由80位團員共同演出，呈現一場精彩的音樂饗宴。演唱曲目經典且豐富，包括一的抄米蔥、奇妙世界、牧童之歌、美麗可愛的花朵、媽媽與阿哥哥、微笑吧!朋友、Ayo-Mama、Da kami Ay Anan-ak、Firefly等。孩子以優美的歌聲演唱努力學習的成果，期望能為觀眾呈現一場充滿魅力的音樂聽覺饗宴。