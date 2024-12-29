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承億文旅六館新春策展　環島體驗不同在地文創品牌

▲▼ 承億文旅六館新春策展精選質感策展品牌 打造遍地綻放的文創美景 。（圖／承億文旅集團提供）

▲承億文旅新春期間六館策展藝文活動，藉由環島體驗不同在地文創品牌。（圖／承億文旅集團提供）

記者翁伊森／嘉義報導

新年倒數一個月，承億文旅新展熱烈展開中！今年春節連假共長達9天，以打造各城市文化特色縮影為主題的承億文旅，集合旗下六間分館推出三天兩夜「走春Let’s GO！」三天兩夜住房專案，同步上映最熱門的文創策展，讓您跟著承億文旅一起與工匠職人、台灣在地文創品牌體驗與眾不同的環島之旅。

▲▼ 承億文旅六館新春策展精選質感策展品牌 打造遍地綻放的文創美景 。（圖／承億文旅集團提供）


以空間設計美學為強力基石的承億文旅，擅長以文化風土美學融入在地旅遊，至今從北到南的6間主題各異的文創設計旅店中，包括淡水吹風、台中鳥日子、桃城茶樣子、花蓮山知道、墾丁雅客小半島，以及最美房間、最美渡假飯店常勝軍潭日月，各分館皆融入當地文化元素，並皆以「飯店即是美術館」的文化美學理念，開放大廳空間予以年輕文創者進駐，宛如小型美術館。

▲▼ 承億文旅六館新春策展精選質感策展品牌 打造遍地綻放的文創美景 。（圖／承億文旅集團提供）

▲承億文旅六館新春策展精選質感策展品牌 打造遍地綻放的文創美景 。（圖／承億文旅集團提供）

承億文旅讓每位旅客來到每一座城市旅遊時，除了感受到暖心款待，亦是旅者的他方歸屬，此次為迎新年特別推出之「走春Let’s GO！」三天兩夜住房專案即日起至12/29（日）開放訂房，入住期間為2025/01/25(六)至2025/2/02(日)春節期間，雙人房含早餐續住最低$4,800 元起；四人房含早餐最低$7,800元起，限定官網與相關OTA平台訂房，也期待能持續以在地文化觀點出發，尋找最台灣味、最富創意的新興文創品牌進駐，並將各館公共空間打造為展覽與質感選物兼具的商用展間，期待能將美學落實於生活中，邀請旅人來一場兼具藝術之美、最獨特的旅行圖景。

▲▼ 承億文旅六館新春策展精選質感策展品牌 打造遍地綻放的文創美景 。（圖／承億文旅集團提供）

【台中鳥日子】 1F大廳
陳廷晉｜行影 陳廷晉創作個展
【潭日月】 4F先得月 Tea lounge
大春煉皂│大春風華 經典煉皂展
【桃城茶樣子】 1F大廳
陸寶｜與茶器一起輕旅行 精選茶器特展
【淡水吹風】1F大廳
HEY SUN｜日日出走 注音風格展
【花蓮山知道】1F大廳
IPCF goods 原事好物｜美的山。海 文創選品展
【墾丁雅客小半島】1F大廳
承億吉祥物夢獸｜文化山海 探索旅程
 

▲▼ 承億文旅六館新春策展精選質感策展品牌 打造遍地綻放的文創美景 。（圖／承億文旅集團提供）

▲▼ 承億文旅六館新春策展精選質感策展品牌 打造遍地綻放的文創美景 。（圖／承億文旅集團提供）

▲▼ 承億文旅六館新春策展精選質感策展品牌 打造遍地綻放的文創美景 。（圖／承億文旅集團提供）

 
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