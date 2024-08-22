知名文旅推環島六館住宿暑假收心價　即日起至8／26限時5天訂房

▲承億文旅「抓住暑假的尾巴」住房專案，即日起至8/26(一)止，限時五天訂房 。（圖／承億文旅提供）

記者翁伊森／嘉義報導

交通部觀光署觀光統計資料庫數據顯示，截至今年五月國人出國人數已突破670萬人次，經歷了三年的疫情，使得酷愛出國旅遊的台灣旅客在疫後湧現出國旅遊熱潮，旅行需求持續攀升，來台旅遊人次與前一年同期相比也新增了48.8%，有效帶動台灣住房，知名飯店集團承億文旅各館隨著暑假即將進入尾聲，也推出收心小旅行的優惠住宿方案。

承億文旅「抓住暑假的尾巴」住房專案，即日起至8/26(一)止，限時五天訂房，有機會入住位於北部假日休閒勝地的淡水吹風，擁有東部純淨山海的花蓮山知道，阿里山高山茶主題的桃城茶樣子，集商務與都市時尚風格合一的台中鳥日子、名勝風景區潭日月及暑假旅遊勝地墾丁雅客小半島，更有機會延長入住日至11/29 (五)。

「墾丁雅客小半島」坐落於墾丁大街上，為承億文旅最南端的據點，館內以熱帶植物為主題延伸墾丁的特色，入口處的小沙灘讓人不用出遠門就能享受最愜意的時光，並有一座隱身於花園中，被鳥語花香及叢林包圍的泳池，非常適合親子家庭旅遊。

而最美飯店「潭日月」則坐落於文武廟旁，以東方書院美學為主題，揉合東方建築美學及轉化「仁者樂山智者樂水」視覺設計美學，飯店以日月潭景第一排位置坐擁270°絕美日月雙潭大景，左眺青龍山群右賞西邊夕陽，結合開窗即端景的設計，將視覺延伸至戶外景觀，大口吸納山林水潭之靈氣，享受群山環抱宛如詩畫的夢幻意境。

▲承億文旅潭日月頂樓的「天首閣紅茶·茶酒試驗所」為全台唯一融入日月潭在地茶飲與專業調酒技術的日式茶酒主題酒吧。（圖／承億文旅提供）

尤其位於潭日月頂樓的「天首閣紅茶·茶酒試驗所」為全台唯一融入日月潭在地茶飲與專業調酒技術的日式茶酒主題酒吧，更可以無死角地飽覽日月潭夜景，更為日月潭首間最高、視野最好的星空酒吧。

▲承億文旅潭日月頂樓的「天首閣紅茶·茶酒試驗所」為全台唯一融入日月潭在地茶飲與專業調酒技術的日式茶酒主題酒吧。（圖／承億文旅提供）

「抓住暑假的尾巴」住房專案自8/22（四）至8/26（一）開放訂房，入住期間為8/22（四）至11/29 (五)，平、旺日時段皆可入住，淡水吹風、台中鳥日子、花蓮山知道雙人房 $1,499元起；桃城茶樣子、墾丁雅客小半島雙人房 $2,499元起；潭日月雙人房$3,499元起，四人房升等最低加價$600元起，且花蓮山知道館別適用旅遊補助，專案皆含早餐並限定官網訂房。