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藝術大師李國殿攜手書法名家齊聚北門　共創台南鹽鄉藝文盛事

▲藝術家李國殿老師28日於北門文化藝術園區東門美術三館，舉辦「揮墨北門嶼-書藝交流文化饗宴」，邀請書法名家與在地文人共襄盛舉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲藝術家李國殿老師28日於北門文化藝術園區東門美術三館，舉辦「揮墨北門嶼-書藝交流文化饗宴」，邀請書法名家與在地文人共襄盛舉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

藝術家李國殿老師28日於北門文化藝術園區東門美術三館，舉辦「揮墨北門嶼-書藝交流文化饗宴」，邀請書法名家與在地文人共襄盛舉，透過書藝交流，將北門鹽分地帶獨有的文化底蘊與自然風光，以藝術形式呈現，為地方注入一股全新的藝文活力。

▲藝術家李國殿老師28日於北門文化藝術園區東門美術三館，舉辦「揮墨北門嶼-書藝交流文化饗宴」，邀請書法名家與在地文人共襄盛舉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

集書法、篆刻、攝影三絕的藝術家李國殿老師，退休後進駐於雲嘉南濱海國家風景區管理處「北門文化藝術園區」成為駐區創作藝術家。李國殿老師於1977年進入南鯤鯓代天府服務，在此古蹟殿堂，汲取藝術養分，雖長期忙於廟務工作，但藝術也同步展露才華，曾榮獲全省美展、全國性大獎、中國文藝獎等等，也舉辦個展於各文化中心，服職期間極力推動宗教文化，推展更見豐碩成果。

▲藝術家李國殿老師28日於北門文化藝術園區東門美術三館，舉辦「揮墨北門嶼-書藝交流文化饗宴」，邀請書法名家與在地文人共襄盛舉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

李國殿老師進駐北門文化藝術園區後，即受東門美術三館之邀，舉辦揮墨北門嶼書法個展，繼12月8日隆重舉行開幕儀式後，12月28日再次舉辦「揮墨北門嶼-書藝交流文化饗宴」。本次活動定調以書藝交流音樂饗宴呈現活動主軸，邀請對鹽分有情感，長駐於北門嶼的井仔腳詩人-黃文博校長，以感性情懷描寫北門嶼鹽鄉風情之詩作多首，與書法藝術做了完美結合；所邀請到的書法家，則有：中國書法學會前理事長葉國華、南瀛瀛風飄藝策展人陳茂隆老師、嘉義大學陳政見教授、長榮大學簡英智教授，以及傳統詩人何連成老師等，集聚北門文化藝術園區，以書藝交流，筆墨揮毫方式進行，完成作品亦現場抽獎分享予現場幸運得主典藏。

▲藝術家李國殿老師28日於北門文化藝術園區東門美術三館，舉辦「揮墨北門嶼-書藝交流文化饗宴」，邀請書法名家與在地文人共襄盛舉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

本次活動特別邀請各界貴賓分享對北門嶼及文化藝術園區的期許。雲嘉南管理處許宗民處長從觀光與文化的結合角度出發，分享了對園區發展的願景；台灣守護文創陳仁昌董事長則從鹽田文化保存的角度，表達了對園區的期許；晉基建設廖淑芬董事長對北門文化藝術園區的未來發展充滿信心；文化部文資委員黃文博校長更深入淺出地分享了李國殿老師的藝術歷程；李國殿老師本人也親自闡述了此次藝術活動的初衷與意義。

▲藝術家李國殿老師28日於北門文化藝術園區東門美術三館，舉辦「揮墨北門嶼-書藝交流文化饗宴」，邀請書法名家與在地文人共襄盛舉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

在書法家揮毫的墨香與悠揚的國樂聲中，整個活動洋溢著濃厚的藝術氛圍。百年歷史建築「北門出張所」與綠意盎然的園區相映成趣，成為此次活動的最佳舞台，透過這場文化盛事，讓大家更深入地認識北門嶼的獨特魅力，更串連起東門美術館、臺南市文化局等文化單位，以及即將落成的南鯤鯓博明美術館，共同推動鹽分地帶的文化觀光發展，讓更多人看見這片土地上深厚的文化底蘊。

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