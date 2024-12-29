2和尚背名牌包！他一查價格6位數嚇傻：現在轉職來得及嗎

▲和尚背著LV、BV名牌包，引起網友熱議。（圖／爆廢公社臉書）

圖文／CTWANT

一名網友先前在臉書社團「爆廢公社」中PO出了2名和尚的背影照，2人背後都背著名牌包，網友一查發現一個要價台幣12萬到15萬元，讓他驚呼「現在轉職不知來不來得及？」

一名大陸網友先前在微博PO出一張照片，兩名穿著灰色袈裟的和尚，在機場各自背了一款黑色後背包，仔細一看才發現都是名牌包，黑色編織後背包是Bottega Veneta，掀蓋的後背包則是Louis Vuitton，讓原PO不禁感嘆「兩大師一個背著BV，一個背著LV，看來即便四大皆空遁入空門，依舊無法抵擋包包的魅力啊！」

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照片在網路上瘋傳，有網友轉發到臉書社團「爆廢公社」驚呼「是高配版和尚！」並查了包包在台灣官網實際價格，一個要價12萬元，另一個LV則要14.9萬元，兩款包加起來就要價26.9萬元。

貼文一出後引發網友熱議，「師父也略懂時尚」、「社會在走，行情要有」、「四大皆空，唯有包包不能空」、「其實很多出家人是有錢後入佛門的」、「就是因為平常修行也沒花到什麼錢，有些師父都是很有錢的。」但也有不少人認為可能是假貨，對於包包真實性持疑。

事實上，先前知名汽車粉專「Andy老爹」曾分享一名身穿灰色僧服的和尚在自助加油的照片，而他身旁的車竟是俗稱「暴力鴨」的Toyota GR Yaris，要價高達196萬元，是一台知名且昂貴的車款，網友見狀笑喊「南無暴力鴨菩薩，一息三千六百轉，六根清淨油門踩，大慈大悲渡世人。」

▲一名和尚開著196萬的車款加油，照片在網路上瘋傳。（圖／翻攝臉書）

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