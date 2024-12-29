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大陸 大陸焦點 特派現場

廣西南寧滿地垃圾　傳清潔工「遭欠薪數月」不幹了

▲▼廣西南寧滿地垃圾　傳清潔工「遭欠薪數月」不幹了。（圖／翻攝都是現場）

▲南寧街頭滿地垃圾。（圖／翻攝都是現場）

文／香港01

12月26日，有廣西南寧的網友發布影片稱，當地一條街道垃圾遍地，沒有人清掃，「據說是因為環衛工人（清潔工）幾個月沒發工資，停工兩天了」，廣西南寧賓陽縣黎塘鎮環境衛生管理站的一位副站長證實了此事，「確實是拖欠了幾個月工資，因為承包公司那邊也沒有拿到錢，所以沒有錢發給工人們。」

該副站長稱，目前問題已經暫時解決，「勸了部分環衛工人先來清掃，包括調配其他站點的人，現在承包公司那邊的（環衛工人）反正都還沒恢復工作」，據陸媒報導，該站點共計有60—70名環衛工人，直到目前還沒拿到錢，只是先應急進行道路清掃。

▲▼廣西南寧滿地垃圾　傳清潔工「遭欠薪數月」不幹了。（圖／翻攝都是現場）

事件在大陸引發熱議，許多網民批評「環衛工的薪水1500到2000一個月而已都給不出來？」、「貪污都是以億為單位，就這幾千也給不了平民」，亦有網民認為，過年就快到了，「不該拖欠薪水，更不該欺壓薪水少的人。」

陸媒查詢廣西政府採購網發現，2022年，賓陽縣黎塘鎮人民政府曾對黎塘鎮轄區城市道路清掃保潔服務進行外包，供應商為廣東眾望環境科技有限公司。

外包合同顯示，該服務外包三年的合同總金額為1684萬2903元，本項目無預付款，按平均後費用，每個月由鎮財政將承包經費中月的平均數撥給鎮綜合行政執法局，再按考核情況結果，每月25日前支付上月承包經費給承包方。合同中也寫明，清掃保潔員的聘用和工資分配由承包公司具有自主支配權。

廣東眾望環境科技有限公總部工作人員表示，他們確實是黎塘鎮轄區城市道路清掃保潔服務的承包方，不過卻未有具體回應。

據了解，不只廣西南寧拖欠環衛工薪水，不少網民也稱自己所在地拖欠環衛工薪水，引發許多網民對於基層被剝削的批評。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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